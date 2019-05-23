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Свадьба года: первые фото и видео с церемонии Насти Каменских и Потапа

STYLERПерсоны    23.05.2019 - 18:31
Свадьба года: первые фото и видео с церемонии Насти Каменских и Потапа
Свадьба Насти Каменских и Потапа (коллаж: РБК-Украина)

Свадьбу Насти Каменских и Потапа называют главным событием этого года

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась сегодня, 23 мая. Праздновать бракосочетание звезды будут в роскошном итальянском ресторане Fabius, который находится по адрессу Столичное шоссе, 70. 

Хотя молодожены и решили скрыть свое бракосочетание от посторонних глаз, звездные гости уже делятся в соцсетях первыми снимками с церемонии.

Так, Владимир Дантес выложил короткие видео в Instagram-сторис, на которых можно в деталях рассмотреть, как молодоженов и их наряды, так и гостей свадьбы.

Свадьба года: первые фото и видео с церемонии Насти Каменских и Потапа

Свадьба Насти Каменских и Потапа (скрин: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Настя и Потап провели церемонию бракосочетания на открытом воздухе во дворе ресторана.

Свадьба года: первые фото и видео с церемонии Насти Каменских и Потапа

Свадьба Насти Каменских и Потапа (скрин: instagram.com/stories/vladimirdantes)

После официальной части церемонии гости поздравляли молодоженов с этим прекрасным событием.

Свадьба года: первые фото и видео с церемонии Насти Каменских и Потапа

Свадьба Насти Каменских и Потапа (скрин: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Также в сети появилось и видео, на котором Алексей готовится встретить невесту у алтаря, а после объявления их супружеской парой, жених и невеста целуются, а гости приветствуют новую семью.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (видео: instagram.com/time_and_glass)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от STARBOM (@starbom_com)

Свадьба Насти Каменских и Потапа (видео: instagram.com/starbom_com)

А гости свадьбы делятся первыми совместными фото с Настей и Потапом.

Свадьба года: первые фото и видео с церемонии Насти Каменских и Потапа

Свадьба Насти Каменских и Потапа (фото: .instagram.com/gorbunovyuriy/)

К слову, экстрасенс рассказала, сколько продлится брак Потапа и Насти Каменских. Таролог также высказалась о том, насколько удачной является дата бракосочетания.

Ранее мы писали о том, как выглядит ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти Каменских.

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