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Михайло Драпатий - новий головком ЗСУ: Зеленський підписав указ

14:59 22.07.2026 Ср
2 хв
Драпатий змінив на посаді Сирського
aimg Ірина Гамерська
Михайло Драпатий - новий головком ЗСУ: Зеленський підписав указ Фото: Михайло Драпатий (Getty Images)
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Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті Офісу президента.

Призначення на тлі протестів

Драпатий замінить на посаді головкома Олександра Сирського. Таке рішення Зеленський озвучив у вечірньому зверненні 21 липня на фоні протестів, що тривають тиждень у Києві.

Причиною протестів стало звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Як пояснював Зеленський, Федоров та Сирський не ладнали і не спілкувались без нього. Люди спочатку вийшли на акцію з вимогою до президента повернути Федорова на посаду, а згодом додалась іще одна - звільнити Сирського.

Кілька днів Зеленський зустрічався з генералами, керівництвом корпусів, а в медіа ширились чутки про "кастинг" та "11 кандидатів" на посаду головкома.

Хто такий Михайло Драпатий?

Головні факти біографії:

  • Вік і звання: 43 роки, генерал-майор. Народився у Кам'янці-Подільському, закінчив Харківський інститут танкових військ (2004).
  • Легендарний епізод 2014 року: Здобув широку популярність 9 травня 2014 року під час боїв за Маріуполь, коли його БМП-2 прорвала барикаду на виїзді з міста. Пізніше брав участь у виході українських підрозділів з "Ізваринського котла".
  • Відзнаки: Повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, кавалер Хреста бойових заслуг.

Михайло Драпатий - український військовий діяч, генерал-майор. Кавалер Хреста бойових заслуг, повний лицар ордена Богдана Хмельницького.

Здобув широку публічність завдяки кадрам героїчного прориву українських військових, коли у ході боїв за Маріуполь, 9 травня 2014 року, його БМП-2 пролетіла крізь сепаратистський блокпост.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ (2025-2026), командувач ОСУВ "Дніпро" (2025), командувач Сухопутних військ ЗСУ (2024-2025), командувач ОТУ "Луганськ" (вересень - листопад 2024), командувач ОТУ "Харків" (травень - вересень 2024), заступник начальника Генштабу з підготовки військових (лютий - листопад 2024), командувач ОУВ "Херсон" (2022-2024), командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016-2019).

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