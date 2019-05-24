Весілля Насті і Потапа: шанувальники помітили важливу деталь. Відео

Весілля Насті Каменських і Потапа (колаж: РБК-Україна)

Весілля Насті Каменських і Потапа відгриміло в столичному ресторані

Весілля Насті Каменських і Потапа, яке зірки шумно відгуляли у четвер, 23 травня, в столичному елітному італійському ресторані Fabius в оточенні більше ста гостей, стало ледь не подією року, а самі молодята назвали його "весіллям століття".

До речі, екс-дружина Потапа Ірина Горова, яку також запросили на весілля, прийшла на церемонію зі своїм новим бойфрендом.

Настя Каменських, яку шанувальники вже встигли запідозрити у вагітності, двічі змінювала вбрання. Цю деталь помітили уважні фанати, які виклали відео в Instagram.

Так, на самій церемонії одруження під аркою співачка з'явилася в розкішній мереживній весільній сукні кольору айворі. В цій же сукні вона станцювала і перший танець з Потапом.

Сукня Насті Каменських складалася з кількох шарів ніжного тюлю, а рукава зшиті з сітки і декоровані мережаною вишивкою. Красиве V-подібне декольте вигідну підкреслювало груди нареченої.

Весілля Насті Каменських і Потапа (відео: instagram.com)

Але вже в розпал церемонії Настя встигла змінити наряд. Під час розрізання торта, зоряна наречена з'явилася в не менш розкішній, але більш лаконічній, сукні білого кольору.

Весілля Насті Каменських і Потапа (відео: instagram.com)

Нагадаємо, Оля Полякова потішила мережу стрімом з церемонії. Співачка поспілкувалася з гостями і навіть пообіймалась з Тіною Кароль.

Також ми писали про те, що на зоряному весіллі гуляли тільки зірки українського шоу-бізнесу. Виявилося, що представників російської естради, з деякими з яких раніше були дружні Настя і Потап, на вечірку не запросили.