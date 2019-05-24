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Обошлись без российских звезд: новые детали свадьбы Каменских и Потапа

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 14:30
Обошлись без российских звезд: новые детали свадьбы Каменских и Потапа
На свадьбу Каменских и Потапа не позвали российских звезд (Коллаж РБК-Украина)

Некоторые представили российского шоу-биза даже не знали о свадьбе

На свадьбе Насти Каменских и Потапа, которая состоялась в Киеве 23 мая, гуляли только звезды украинского шоу-бизнеса. Оказалось, что представителей российской эстрады на вечеринку не пригласили. Об этом сообщает издание "Собеседник".

Российские артисты, которые ранее были дружны со звездной парой, признались, что приглашение на свадьбу они не получили, а некоторые даже не знали, что в столице Украины проходит такое торжественное мероприятие.

"Они всегда смотрелись парой, как муж и жена. Если они действительно решили пожениться, то я очень рад за них. Но ни меня, ни Валерию на свадьбу не звали", - рассказал Иосиф Пригожин.

Катя Лель призналась, что впервые услышала о свадьбе от журналистов.

"Я впервые от вас услышала о том, что они женятся. Но я очень за них рада! Если Потап и Настя столько лет продержались в дуэте, то это для чего-то нужно. Возможно, чтобы продолжить в счастливой семейной жизни!" - отметила артистка.

А вот представители украинского шоу-биза были прекрасно осведомлены и на фотографиях с торжества можно заметить, что свадьбу Каменских и Потапа посетили: Юрий Горбунов и Катерина Осадчая, Владимир Дантес и Надя Дорофеева, Оля Полякова, Алексей Завгородний "Позитив" с женой Анной, актер Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Тина Кароль, Маша Ефросинина с Тимуром Хромаевым и многие другие.

 

Свадьба Потапа и Насти Каменских (социальные сети)

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-жена Потапа пришла с новым бойфрендом на его свадьбу.

А также рассказывали о том, что Настю Каменских заподозрили в беременности.

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