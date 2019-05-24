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Внезапно: экс-жена Потапа пришла с новым бойфрендом на его свадьбу

STYLERПерсоны    24.05.2019 - 12:34
Внезапно: экс-жена Потапа пришла с новым бойфрендом на его свадьбу
Коллаж РБК-Украина

Поступок Потапа шокировал пользователей

В четверг, 23 мая, состоялась свадьба Потапа и Насти Каменских. На торжество было приглашено множество знаменитых звезд, которые выкладывали необычные и порой странные фото с торжества. Однако более всего поразило пользователей то, что бывшая жена артиста Ирина Горовая также была приглашена. Продюсер не отказалась от предложения и пришла на церемонию со своим новым бойфрендом.

На знаменательное событие экс-супруга Потапа выбрала длинное платье, которое демонстрировало ее тату в форме креста на руке.

Внезапно: экс-жена Потапа пришла с новым бойфрендом на его свадьбу

Фото: (.instagram.com/gorovaya_irina)

По снимкам кажется, что все счастливы, а Горовая давно отпустила отношения с Потапом. Однако подписчики считают иначе. Пользователи утверждают, что появление экс-супруги на торжестве унизило ее:

  • Ира, держитесь.
  • Вам, главное, пережить этот день.
  • Надеюсь, у Вас все будет хорошо.
  • Это ведь унизительно...
  • Не понимаю. зачем Потап так сделал.

К слову, бывшую жену Потапа сопровождал ее новый бойфренд. Им оказался бизнесмен Евгений Артюхов, который является не только адвокатом с опытом защиты бизнеса 16 лет, но и совладельцем юридической компании ASA GROUP.

Напомним, что молодожены арендовали всю территорию ресторана, которая усиленно охранялась, а приглашенные заезжали сугубо по спискам.

К слову, экстрасенсы уже делают прогнозы касательно их совместной жизни. Таролог также высказалась о том, насколько удачной является дата бракосочетания.

Ранее стало известно, во сколько молодоженам обошелся элитный итальянский ресторан.

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