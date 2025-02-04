Сцена Нацвідбору на Євробачення-2025: перші фото і унікальні деталі головної арени конкурсу

Якою буде сцена Нацвідбору-2025?

На глядачів очікує двоярусна сцена, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень. Макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025 (STARLIGHT PRODUCTION)

За словами креативного продюсера Нацвідбору Германа Нєнова, сцена буде нагадувати глядачеві про велике Євробачення.

"При створенні сцени я ставив перед собою дві основні мети. По-перше, сцена повинна знайомити глядачів із кожним фіналістом Нацвідбору, тому для мене було важливо, щоб вона стала сценою-портретом. Друга мета - сценічний простір за своєю конфігурацією має нагадувати сцену великого Євробачення", - говорить Герман. Макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025 (STARLIGHT PRODUCTION)

Для реалізації цього плану було створено шість окремих сценічних майданчиків: два яруси основної сцени, подіум, що складатиметься з двох частин і перериватиметься центральним кубом посередині, а також грінрум, у якому розмістяться делегації наших учасників. Саме на подіумі на самому початку шоу, одразу після номера відкриття, пройде парад фіналістів відбору. Макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025 (STARLIGHT PRODUCTION)

Крім того, до Нацвідбору повертається фан-зона. Разом з сидячими трибунами вона забезпечать атмосферу справжнього великого Євробачення на Нацвідборі.

А ще сцена унікальна й своєю мультимедійністю: у зйомці буде залучена безпрецедентна кількість екранів і світлових конструкцій, що створюють ефект 360°. Це дозволить проводити зйомку з будь-якого ракурсу. Макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025 (STARLIGHT PRODUCTION)

Якою буде концепція Нацвідбору-2025?

Як і минулого року, в основу відбору ляже концепція "Музичної ДНК нації". Вона поєднала три важливі символи:

серце - логотип пісенного конкурсу Євробачення

музичні хвилі, як нестримна енергія коливання від звукових хвиль

стилізований образ ДНК, як алюзія на танець ліній, музичних хвиль і вібрацій.

Нагадаємо, вечір Нацвідбору на Євробачення стартує 8 лютого о 18:00 з передшоу. Ведучими дійства будуть Тімур Мірошниченко, Марія Єфросиніна і Василь Байдак.

Представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі та глядачів (50/50) під час фінального концерту.

У фіналі виступлять:

Влад Шериф - "Wind of change"

Абіє - "Дім"

MOLODI - my sea

Future Culture - Waste My Time

Маша Кондратенко - No Time to Cry

KHAYAT - HONOR

FIЇNKA - "Культура"

KRYLATA - STAY TRUE

Ziferblat - Bird of Pray

ДК Енергетик - "Сіль"

Зазначимо, що Євробачення-2025 проходитиме з 13 по 17 травня в швейцарському місті Базель на арені St. Jakobshalle.

Цьогоріч у конкурсі змагатимуться представники 38 країн. За правилами Євробачення, до фіналу пройдуть 26 країн: всі учасники "Великої п'ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія), чинний переможець (Швейцарія) та 20 країн, що пройшли відбір у двох півфіналах. Україна візьме участь у першому півфіналі.