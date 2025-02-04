Учасник Нацвідбору розсекретив, як йому допомогла Тіна Кароль

Учасник Нацвідбору на Євробачення-2025 Влад Шериф, який виступатиме у фіналі під номером 1, чесно висловився, що думає про Тіну Кароль. Як відомо, цього року співачка стала музичним продюсером Нацвідбору.

Минулого року Влад Шериф уже брав участь у шоу як бек-вокаліст Jerry Heil та alyona alyona, тож він зміг оцінити роботу Дмитра Шурова, який працював з учасниками Нацвідбору.

"Тоді я не дуже якось заглиблювався в усе це, але зараз мені дуже імпонує те, як працює Тіна. Вона дуже щира, дійсно дає класні рекомендації, дуже віддається цьому відбору, помітно, що для неї це дійсно важливо. Це її перша продюсерська діяльність у Нацвідборі, і я думаю, що вона хоче поставити власну планку. Видно, що людина дуже старається", - наголосив Шериф.

Також він розповів, як йому допомогла співачка в процесі роботи над піснею для Євробачення.

"Так, ми вносили деякі правки. Я повністю згоден з Тіною, тому що пісня зазвучала набагато краще. Тому що я ще раз наголошую, що пісня не була конкурсною від самого початку, а була особистою. А ми зараз її зробили більш зрозумілою для людей", - підкреслив артист.



Влад Шериф (фото надано співаком)

Зазначимо, що Тіна Кароль вперше є музичним продюсером Національного відбору на Євробачення-2025, фінал якого відбудеться вже цієї суботи, 8 лютого.

Учасники шоу по-різному розповідають про співпрацю з популярною артисткою. Так, виконавиця Абіє підкреслила, що їй Тіна Кароль не давала рекомендацій чи порад.

Маша Кондратенко, навпаки, подякувала співачці за геніальне рішення - додати дитячий хор на приспіви її пісні.

Співачка FIЇNKA, яка стала 10-ю фіналісткою Нацвідбору, розповіла, що Кароль підтримала її, коли її звинуватили в нібито плагіаті.



Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)