Сцена Нацотбора на Евровидение-2025: первые фото и уникальные детали главной арены конкурса

Какой будет сцена Нацотбора-2025?

Зрителей ожидает двухъярусная сцена, гринрум с десятью командами финалистов и много нововведений. Макет сцены Нацотбора на Евровидение-2025 (STARLIGHT PRODUCTION)

По словам креативного продюсера Нацотбора Германа Ненова, сцена будет напоминать зрителю о большом Евровидении.

"При создании сцены я ставил перед собой две основные цели. Во-первых, сцена должна знакомить зрителей с каждым финалистом Нацотбора, поэтому для меня было важно, чтобы она стала сценой-портретом. Вторая цель - сценическое пространство по своей конфигурации должно напоминать сцену большого Евровидения", - говорит Герман. Макет сцены Нацотбора на Евровидение-2025 (STARLIGHT PRODUCTION)

Для реализации этого плана было создано шесть отдельных сценических площадок: два яруса основной сцены, подиум, состоящий из двух частей и прерывающийся центральным кубом посередине, а также гринрум, в котором разместятся делегации наших участников. Именно на подиуме в самом начале шоу, сразу после номера открытия, пройдет парад финалистов отбора. Макет сцены Нацотбора на Евровидение-2025 (STARLIGHT PRODUCTION)

Кроме того, к Нацотбору возвращается фан-зона. Вместе с сидячими трибунами она обеспечат атмосферу настоящего большого Евровидения на Нацотборе.

А еще сцена уникальна и своей мультимедийностью: в съемке будет задействовано беспрецедентное количество экранов и световых конструкций, создающих эффект 360°. Это позволит проводить съемку с любого ракурса. Макет сцены Нацотбора на Евровидение-2025 (STARLIGHT PRODUCTION)

Какой будет концепция Нацотбора-2025?

Как и в прошлом году, в основу отбора ляжет концепция "Музыкальной ДНК нации". Она соединила три важных символа:

сердце - логотип песенного конкурса Евровидение

музыкальные волны, как безудержная энергия колебания от звуковых волн

стилизованный образ ДНК, как аллюзия на танец линий, музыкальных волн и вибраций.

Напомним, вечер Нацотбора на Евровидение стартует 8 февраля в 18:00 с предшоу. Ведущими действа будут Тимур Мирошниченко, Мария Ефросинина и Василий Байдак.

Представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри и зрителей (50/50) во время финального концерта.

В финале выступят:

Влад Шериф - "Wind of change"

Абие - "Дом"

MOLODI - my sea

Future Culture - Waste My Time

Маша Кондратенко - No Time to Cry

KHAYAT - HONOR

FIЇNKA - "Культура"

КРЫЛАТА - ОСТАВАЙСЯ ВЕРНОЙ

Ziferblat - Птица молится

ДК Энергетик - "Соль"

Отметим, что Евровидение-2025 будет проходить с 13 по 17 мая в швейцарском городе Базель на арене St. Jakobshalle.

В этом году в конкурсе будут соревноваться представители 38 стран. По правилам Евровидения, в финал пройдут 26 стран: все участники "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), действующий победитель (Швейцария) и 20 стран, прошедших отбор в двух полуфиналах. Украина примет участие в первом полуфинале.