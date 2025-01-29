Стали відомі імена ведучих Нацвідбору на "Євробачення-2025"

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Суспільне ".

Ведучі Нацвідбору на Євробачення-2025

Ведучими Нацвідбору стали Маша Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак. Зіркова трійка працюватиме разом як на головній сцені, так і окремо на різних локаціях.



Василь Байдак (фото: instagram.com/suspilne.eurovision) Зазначимо, що

Єфросиніна вже була ведучою Євробачення-2005, що відбувалося в Києві після тріумфальної перемоги співачки Руслани 2004 року.



"2005 рік. Сто п'ятдесят мільйонів глядачів увімкнули трансляцію ювілейного 50 пісенного конкурсу Євробачення наживо з Києва, ведучими якого стала наша пара з Павлом Шилько (DJ Паша). Досі фізично пам'ятаю свої хвилювання та емоції, які мені подарував цей досвід. Бути частиною такого грандіозного шоу - це, без перебільшення, мрія. І частина моєї професійної історії. Ось чому Євробачення - любов!" - підкреслила вона.



Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Тімур Мірошниченко з 2005 року коментує міжнародний конкурс Євробачення.

"Звичайно, для мене честь у мій ювілейний рік роботи на пісенному конкурсі Євробачення знову бути на сцені Нацвідбору. І я з великим трепетом чекаю на фінал цього року. Нарешті наш відбір буде таким, про який мріяв усі 20 років роботи на Євробаченні", - зазначив він.



Тімур Мірошниченко (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Хто став ведучим передшоу

Вести передшоу Нацвідбору буде Анна Тульєва, ведуча відеоблогу "Євробачення Україна". Також вона приєднається до ведучих бекстейджу, які цьогоріч з'являться в зірковому грінрумі.



Анна Тульєва (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Коли та де дивитися Нацвідбір

Трансляція розпочнеться в суботу, 8 лютого. О 18:00 стартує передшоу, а о 18:30 - фінал.

Подивитися його можна буде на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", ютуб-каналі "Євробачення Україна", фейсбук-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна", а також на сайті Євробачення. Трансляцію також можна буде слухати на хвилях офіційного партнера Євробачення - "Радіо Промінь".

Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025

11 грудня став відомий лонглист Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 - у ньому було 20 учасників.

До фіналу Нацвідбору пройшло лише дев'ять із 20-ти. За 10-го учасника всі охочі змогли проголосувати в "Дії".

Опитування тривало з 13 по 17 січня. І за цей час у ньому взяли участь понад 262 тисячі українців. Найбільшу кількість голосів і місце у фіналі Нацвідбору отримала співачка FIЇNKA.

Список усіх фіналістів Нацвідбору

FIЇNKA - "Культура"

Future Culture - "Waste My Time"

KHAYAT "HONOR"

KRYLATA - "STAY TRUE"

MOLODI - "Моє море"

Ziferblat - "Птах молитви"

Абіє - "Дім"

ДК Енергетик - "Сіль"

Маша Кондратенко - "No time to cry"

Влад Шериф - "Wind of change".

Послухати їхні пісні можна тут.