Нацвідбір на Євробачення-2025: де, коли і як дивитися онлайн
Вже скоро відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2025 після якого стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в травні у швейцарському місті Базель.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де, коли і як дивитися відбір онлайн по телебаченню і в Інтернеті, а також про те, як голосувати за учасників.
Коли відбудеться Нацвідбір на Євробачення-2025?
Національний відбір на пісенний конкурс Євробачення-2025 відбудеться у суботу, 8 лютого. Цього дня ми дізнаємося, хто представлятиме Україну на престижному міжнародному конкурсі.
Початок дійства заплановано о 18:00 для глядачів (передшоу), а сама трансляція уже розпочнеться о 18:30.
Ведучими фіналу будуть Маша Єфросиніна, Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.
Де дивитися Нацвідбір на Євробачення-2025 в Україні?
Пряму трансляцію фіналу можна буде переглянути на офіційних платформах “Суспільного”:
- на телеканалі “Суспільне Культура”
- на сайтах “Суспільне Культура” та “Євробачення в Україні”
- на YouTube-каналі “Євробачення Україна” з ексклюзивним бекстейджем від Анни Тульєвої
- на Facebook-сторінках “Суспільного” та “Євробачення Україна”
Також аудіотрансляцію можна буде слухати на “Радіо Промінь", а на YouTube-каналі “Євробачення Україна" англійською шоу коментуватимуть Вікторія Крюкова, Вадим Крамар та Дмитро Кожухар.
Хто бере участь у фіналі?
За право представляти Україну змагатимуться такі виконавці (порядок виступів):
- Влад Шериф - "Wind of change"
- Абіє - "Дім"
- MOLODI - my sea
- Future Culture - Waste My Time
- Маша Кондратенко - No Time to Cry
- KHAYAT - HONOR
- FIЇNKA - "Культура"
- KRYLATA - STAY TRUE
- Ziferblat - Bird of Pray
- ДК Енергетик - "Сіль"
Хто оцінюватиме виступи?
До складу журі фіналу, яке було обрано за допомогою глядацького голосування в "Дії", увійшли:
- переможниця Євробачення-2016 Джамала
- лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець
- фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко
Музичним продюсером Нацвідбору є Тіна Кароль.
Як проголосувати за улюбленого виконавця?
Переможця Національного відбору визначать шляхом комбінованого голосування журі та глядачів у співвідношенні 50% на 50%.
Голосувати можна буде так:
За допомогою додатку "Дія"
- Завантажте або оновіть додаток "Дія" на своєму смартфоні
- У розділі "Послуги" знайдіть опитування "Національний відбір на Євробачення-2025"
- Оберіть свого улюбленого виконавця. Голосування доступне для всіх користувачів додатку віком від 14 років.
За допомогою SMS
- Наберіть номер 7576
- У тілі повідомлення введіть номер учасника, за якого ви хочете проголосувати (від 1 до 10)
- Вартість одного SMS-повідомлення уточнюйте у свого оператора.
Важливо! З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного СМС-повідомлення за одного учасника фіналу.
Про початок і закінчення голосування в ефірі “Суспільне Культура” глядачів повідомлять ведучі шоу.
Нагадаємо, що переможець Національного відбору буде представляти Україну на Євробаченні-2025, яке проходитиме з 13 по 17 травня в швейцарському місті Базель на арені St. Jakobshalle після перемоги Nemo з піснею “The Code" у минулорічному конкурсі.
У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 виступлять у півфіналах (Україна виступить у першій половині першого півфіналу). Топ-20 півфіналістів, разом з "Великою п'ятіркою" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія) та чинним чемпіоном (Швейцарія), пройдуть до фіналу.
До слова, раніше ми розповідали, що фіналіст Нацвідбору на Євробачення доєднався до ЗСУ.
Також Ігор Кондратюк назвав потенційних переможців Нацвідбору.