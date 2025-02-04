Нацвідбір на Євробачення-2025: де, коли і як дивитися онлайн

Вже скоро відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2025 після якого стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в травні у швейцарському місті Базель.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де, коли і як дивитися відбір онлайн по телебаченню і в Інтернеті, а також про те, як голосувати за учасників.

Коли відбудеться Нацвідбір на Євробачення-2025?

Національний відбір на пісенний конкурс Євробачення-2025 відбудеться у суботу, 8 лютого. Цього дня ми дізнаємося, хто представлятиме Україну на престижному міжнародному конкурсі.

Початок дійства заплановано о 18:00 для глядачів (передшоу), а сама трансляція уже розпочнеться о 18:30.

Ведучими фіналу будуть Маша Єфросиніна, Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.

Де дивитися Нацвідбір на Євробачення-2025 в Україні?

Пряму трансляцію фіналу можна буде переглянути на офіційних платформах “Суспільного”:

на телеканалі “Суспільне Культура”

на сайтах “Суспільне Культура” та “Євробачення в Україні”

на YouTube-каналі “Євробачення Україна” з ексклюзивним бекстейджем від Анни Тульєвої

на Facebook-сторінках “Суспільного” та “Євробачення Україна”

Також аудіотрансляцію можна буде слухати на “Радіо Промінь", а на YouTube-каналі “Євробачення Україна" англійською шоу коментуватимуть Вікторія Крюкова, Вадим Крамар та Дмитро Кожухар.

Хто бере участь у фіналі?

За право представляти Україну змагатимуться такі виконавці (порядок виступів):

Влад Шериф - "Wind of change" Абіє - "Дім" MOLODI - my sea Future Culture - Waste My Time Маша Кондратенко - No Time to Cry KHAYAT - HONOR FIЇNKA - "Культура" KRYLATA - STAY TRUE Ziferblat - Bird of Pray ДК Енергетик - "Сіль"

Хто оцінюватиме виступи?

До складу журі фіналу, яке було обрано за допомогою глядацького голосування в "Дії", увійшли:

переможниця Євробачення-2016 Джамала

лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець

фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко

Музичним продюсером Нацвідбору є Тіна Кароль.

Як проголосувати за улюбленого виконавця?

Переможця Національного відбору визначать шляхом комбінованого голосування журі та глядачів у співвідношенні 50% на 50%.

Голосувати можна буде так:

За допомогою додатку "Дія"

Завантажте або оновіть додаток "Дія" на своєму смартфоні

У розділі "Послуги" знайдіть опитування "Національний відбір на Євробачення-2025"

Оберіть свого улюбленого виконавця. Голосування доступне для всіх користувачів додатку віком від 14 років.

За допомогою SMS

Наберіть номер 7576

У тілі повідомлення введіть номер учасника, за якого ви хочете проголосувати (від 1 до 10)

Вартість одного SMS-повідомлення уточнюйте у свого оператора.

Важливо! З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного СМС-повідомлення за одного учасника фіналу.

Про початок і закінчення голосування в ефірі “Суспільне Культура” глядачів повідомлять ведучі шоу.

Нагадаємо, що переможець Національного відбору буде представляти Україну на Євробаченні-2025, яке проходитиме з 13 по 17 травня в швейцарському місті Базель на арені St. Jakobshalle після перемоги Nemo з піснею “The Code" у минулорічному конкурсі.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 виступлять у півфіналах (Україна виступить у першій половині першого півфіналу). Топ-20 півфіналістів, разом з "Великою п'ятіркою" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія) та чинним чемпіоном (Швейцарія), пройдуть до фіналу.