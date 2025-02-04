Фіналіст Нацвідбору на Євробачення доєднався до ЗСУ: що відомо
Учасник гурту Nazva Павло Гоц, який у 2024 році брав участь у Національному відборі на Євробачення, ухвалив рішення піти служити в ЗСУ.
Відповідну новину співак повідомив у своєму Instagram, а РБК-Україна (проєкт Styler) пише докладніше, що відомо.
"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", - лаконічно написав Гоц.
Також він опублікував перші фото у військовій формі. На кількох із них він позує зі своєю дружиною Вікторією, яка є піарницею колективу.
Павло Гоц поповнив лави ЗСУ (фото: instagram.com/pavlo_gots)
Жодних подробиць, чому він прийняв таке рішення і де служитиме, артист поки що не розкривав.
Артист із дружиною (фото: instagram.com/pavlo_gots)
Як відреагували в мережі
Фоловери музиканта тут же почали коментувати його публікацію:
- "Як шкода, що такі талановиті люди повинні одягати форму і воювати замість того, щоб творити чудові пісні"
- "Повага, любов і вдячність"
- "Вірний шлях"
- "Поважаю! Бажаю вірних побратимів і легкого шляху"
- "Оце комусь пощастить із тобою служити"
- "Все буде добре, бережи себе"
- "Пишаємося".
Павло Гоц мобілізувався до ЗСУ (фото: instagram.com/pavlo_gots)
Що відомо про гурт Nazva
Nazva - галицько-донбаський український музичний гурт, створений 2019 року Павлом Гоцом (м. Львів) і Ярославом Яровенком (м. Горлівка).
Стиль своєї музики вони характеризують як "альтернативний етно-арт хаос". При створенні пісень використовують контрабас, альт, клавіші та флор-томе.
Починали свій творчий шлях як музичний театр, створюючи вистави про розстріляне відродження та саундтреки до художніх виставок.
У 2023 році їхній трек "Сігеле-Мігеле" був топ-1 в українському Shazam і налічував понад 7 мільйонів прослуховувань на платформах.
Фіналісти українського Нацвідбору на Євробачення-2024. 3 лютого 2024 року з піснею SLAVIC ENGLISH виступили у фіналі, посівши 11-те місце.
Гурт Nazva (фото: instagram.com/pavlo_gots)