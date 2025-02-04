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Фіналіст Нацвідбору на Євробачення доєднався до ЗСУ: що відомо

Вівторок 04 лютого 2025 10:24
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Фіналіст Нацвідбору на Євробачення доєднався до ЗСУ: що відомо Павло Гоц (фото: instagram.com/pavlo_gots)
Автор: Катерина Собкова

Учасник гурту Nazva Павло Гоц, який у 2024 році брав участь у Національному відборі на Євробачення, ухвалив рішення піти служити в ЗСУ.

Відповідну новину співак повідомив у своєму Instagram, а РБК-Україна (проєкт Styler) пише докладніше, що відомо.

"Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець", - лаконічно написав Гоц.

Також він опублікував перші фото у військовій формі. На кількох із них він позує зі своєю дружиною Вікторією, яка є піарницею колективу.
Фіналіст Нацвідбору на Євробачення доєднався до ЗСУ: що відомо
Павло Гоц поповнив лави ЗСУ (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Жодних подробиць, чому він прийняв таке рішення і де служитиме, артист поки що не розкривав.
Фіналіст Нацвідбору на Євробачення доєднався до ЗСУ: що відомо
Артист із дружиною (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Як відреагували в мережі

Фоловери музиканта тут же почали коментувати його публікацію:

  • "Як шкода, що такі талановиті люди повинні одягати форму і воювати замість того, щоб творити чудові пісні"
  • "Повага, любов і вдячність"
  • "Вірний шлях"
  • "Поважаю! Бажаю вірних побратимів і легкого шляху"
  • "Оце комусь пощастить із тобою служити"
  • "Все буде добре, бережи себе"
  • "Пишаємося".

Фіналіст Нацвідбору на Євробачення доєднався до ЗСУ: що відомо
Павло Гоц мобілізувався до ЗСУ (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Що відомо про гурт Nazva

Nazva - галицько-донбаський український музичний гурт, створений 2019 року Павлом Гоцом (м. Львів) і Ярославом Яровенком (м. Горлівка).

Стиль своєї музики вони характеризують як "альтернативний етно-арт хаос". При створенні пісень використовують контрабас, альт, клавіші та флор-томе.

Починали свій творчий шлях як музичний театр, створюючи вистави про розстріляне відродження та саундтреки до художніх виставок.

У 2023 році їхній трек "Сігеле-Мігеле" був топ-1 в українському Shazam і налічував понад 7 мільйонів прослуховувань на платформах.

Фіналісти українського Нацвідбору на Євробачення-2024. 3 лютого 2024 року з піснею SLAVIC ENGLISH виступили у фіналі, посівши 11-те місце.
Фіналіст Нацвідбору на Євробачення доєднався до ЗСУ: що відомо
Гурт Nazva (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Раніше український музикант Дмитро Самсонов поповнив лави ЗСУ.

Також зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін сказав, чому його двічі не взяли в армію.

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