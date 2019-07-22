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Кто станет генпрокурором вместо Луценко: названо имя претендента

STYLERЖизнь    22.07.2019 - 18:13
Кто станет генпрокурором вместо Луценко: названо имя претендента
Юрий Луценко (фото: РБК-Украина)

Стало известно, кто может заменить Юрия Луценко на посту главы ГПУ

Пока Юрий Луценко пребывает в отпуске, журналисты назвали имя вероятного преемника генерального прокурора. Как пишет издание "Страна", новым генпрокурором станет заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, приближенный к Андрею Богдану.

По информации издания, одной из основных задач нового главы ГПУ будет расследование уголовных дел против топ-политиков и представителей предыдущей власти.

Кто станет генпрокурором вместо Луценко: названо имя претендента

Руслан Рябошапка (фото: РБК-Украина)

Отметим, что еще будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Луценко не будет на посту генпрокурора. А недавно гарант подал в Раду проект постановления о даче согласия парламента на увольнение Юрия Витальевича с должности генпрокурора.

"Есть юридическая позиция, связанная с тем, что, несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование", - пояснил тогда инициирование увольнения генпрокурора Руслан Рябошапка.

Добавим, что Юрий Луценко занимает должность генпрокурора с мая 2016 года.

Ранее астролог насторожил прогнозом по поводу того, кто станет премьером и какой будет коалиция в парламенте ІХ созыва.

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