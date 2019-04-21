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Зеленский анонсировал увольнение Луценко

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 21:38
Зеленский анонсировал увольнение Луценко
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кандидат в президенты намерен назначать новых людей

Владимир Зеленский, который побеждает на президентских выборах 2019 в Украине, планирует уволить генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом он заявил после голосования на выборах, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он заявил о своем намерении после инаугурации изменить кадровую политики и назначать новых людей.

"Луценко это старая команда, мы будем назначать новых людей", - сказал он.

Отметим, Юрий Луценко назначен генеральным прокурором в мае 2016 года.

Напомним, согласно ст. 131 Конституции, прокуратуру в Украине возглавляет генеральный прокурор, которого назначает на должность и освобождает от должности с согласия Верховной рады Украины президент Украины. Срок полномочий генерального прокурора составляет шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать должность генерального прокурора два срока подряд. Досрочное освобождение от должности генерального прокурора осуществляется в случаях и по основаниям, определенных Конституцией и законом.

По данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 Владимир Зеленский набирает голосов 73,2% голосов на выборах 21 апреля, Петр Порошенко - 25,3%.

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