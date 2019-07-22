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Хто стане генпрокурором замість Луценка: названо ім'я претендента

STYLERЖиття    22.07.2019 - 18:13
Хто стане генпрокурором замість Луценка: названо ім'я претендента
Юрій Луценко (фото: РБК-Україна)

Стало відомо, хто може замінити Юрія Луценка на посаді глави ГПУ

Поки Юрій Луценко перебуває у відпустці, журналісти назвали ім'я ймовірного наступника генерального прокурора. Як пише видання "Страна", новим генпрокурором стане заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка, наближений до Андрія Богдана.

За інформацією видання, одним з основних завдань нового глави ГПУ буде розслідування кримінальних справ проти топ-політиків та представників попередньої влади.

Хто стане генпрокурором замість Луценка: названо ім'я претендента

Руслан Рябошапка (фото: РБК-Україна)

Зазначимо, що ще будучи кандидатом у президенти Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Луценка не буде на посаді генпрокурора. А нещодавно гарант подав у Раду проект постанови про надання згоди парламенту на звільнення Юрія Віталійовича з посади генпрокурора.

"Є юридична позиція, пов'язана з тим, що, незважаючи на зміни в закон про прокуратуру про те, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратурі кажуть про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути тільки людина, яка має юридичну освіту", - пояснив тоді ініціювання звільнення генпрокурора Руслан Рябошапка

Додамо, що Юрій Луценко займає посаду генпрокурора з травня 2016 року.

Раніше астролог насторожив прогнозом щодо того, хто стане прем'єром і якою буде коаліція в парламенті ІХ скликання.

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