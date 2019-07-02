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Зеленский просит Раду безотлагательно рассмотреть увольнение Луценко и Климкина

Новости » Политика    02.07.2019 - 11:48
Зеленский просит Раду безотлагательно рассмотреть увольнение Луценко и Климкина
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент также просит нардепов рассмотреть назначение Пристайко главой МИД

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает Офис президента Украины в своем Facebook.

Кроме того, глава государства настаивает на рассмотрении нардепами назначения главой МИД Вадима Пристайко.

"Президент Украины повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, а также увольнение Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на нее Вадима Пристайко", - говорится в сообщении.

Так, указанные представления Зеленский внес на рассмотрение парламента 11 июня.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме к Раде от 1 июля.

Напомним, ранее анонсировалось, что президент Украины Владимир Зеленский повторно попросит Верховную раду уволить министра иностранных дел Павла Климкина. Так, 27 июня Зеленский публично обвинил министра иностранных дел в том, что тот не согласовал с ним ноту к России об украинских пленных моряках.

В свою очередь Климкин 1 июля заявил, что уходит в отпуск. Глава МИД сообщил, что своим предложением об украинских моряках Россия пыталась создать ловушку для Украины и фундаментально ослабить позицию по оккупированном Крыму.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявил, что в представлении президента нет оснований для увольнения Луценко.

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