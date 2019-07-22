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Луценко ушел в отпуск

Новости » Политика    22.07.2019 - 14:56
Луценко ушел в отпуск
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Генпрокурор ушел в отпуск

Генпрокурор Юрий Луценко ушел в отпуск. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook его пресс-секретаря Ларисы Сарган.

По словам Сарган, генеральный прокурор официально ушел в отпуск.

Луценко ушел в отпуск

РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский еще будучи кандидатом в президенты неоднократно заявлял, что Луценко не будет на посту генпрокурора.

Отметим, что 11 июня президент Зеленский внес в Верховную раду представление на генпрокурора Юрия Луценко. Причины его увольнения - отсутствие высшего юридического образования и соответствующего опыта работы.

Через неделю Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении генерального прокурора.

В связи с этим, Зеленский повторно просил Раду безотлагательно рассмотреть увольнение Луценко.

Кроме этого, Зеленский подал законопроект об усилении люстрации. Согласно законопроекту под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, председателя Верховной рады, генерального прокурора, председателя СБУ, председателя Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, главам Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

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