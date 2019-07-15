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Луценко исключает передачу Вышинского России

Новости » Политика    15.07.2019 - 17:23
Луценко исключает передачу Вышинского России
Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Луценко, формально Вышинский является гражданином Украины, поэтому передача его в РФ невозможна

Генеральный прокурор Юрий Луценко исключает передачу главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского России. Об этом Луценко заявил на брифинге после допроса в НАБУ, передает корреспондент РБК-Украина.

Генпрокурор подчеркнул, что формально Вышинский является украинским гражданином, а посему передача его в РФ невозможна.

"Генпрокурор не может комментировать суд, прошу прощения. Мне это запрещено, но если говорить о Вышинском - это очень серьезное дело, и по разным оперативным и разведывательным источникам мне известно о том, что Вышинский - это человек, который больше всего интересует хозяев Кремля. При этом нужно иметь в виду, что Вышинский формально является гражданином Украины, поэтому передача его в Россию невозможна. По крайней мере, до того времени, пока суд не вынесет решение по его делу. Если суд его оправдает, он будет свободным человеком… Если суд его приговорит, то он сможет сделать это (покинуть страну, - ред.) только после отбытия наказания", - отметил глава ГПУ.

Напомним, суд по изменению меры пресечения главному редактору издания "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому перенесли на 19 июля.

Как писало РБК-Украина ранее, Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Стоит отметить, что в июне президент России Владимир Путин думал о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

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