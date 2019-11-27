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Сразу четыре магнитные бури: названы даты мощных ударов в декабре

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 08:57
Сразу четыре магнитные бури: названы даты мощных ударов в декабре
Магнитные бури в декабре 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури с разной силой влияют на всех людей

Магнитные бури разной степени интенсивности ожидаются в начале и конце декабря. В этот период люди могут чувствовать эмоциональную и физическую разбитость, внезапные приступы головной боли и другие симптомы, мешающие нормальному течению жизни. Как подготовиться и уберечься от геомагнитных колебаний, и когда на Землю обрушатся самые мощные удары - в материале Styler.

Что такое магнитная буря

Ученые, изучающие влияние Солнца на магнитосферу Земли, под магнитными бурями подразумевают возмущение геомагнитного поля, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.

Геомагнитные бури вызывает поступление на Землю возмущенных потоков солнечного ветра, которые, взаимодействуя с магнитосферой Земли, вызывают сбои в работе техники, а также влияют на самочувствие людей.

Даты магнитных бурь в декабре

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в последний месяц 2019 года произойдет четыре магнитных бури. При этом 3 декабря ожидаются колебания средней степени, а вот 26 и 29 числа стоит ожидать сильного магнитного шторма. Еще одна буря низкой интенсивности произойдет 28 декабря.

Сразу четыре магнитные бури: названы даты мощных ударов в декабре

Магнитные бури в декабре 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Кто подвержен влиянию магнитных бурь

Наиболее сильно влияние магнитных бурь чувствуют метеозависимые люди, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоники. Тем не менее, геомагнитные колебания влияют на всех людей, вызывают резкие перепады настроения, острые приступы головной боли, мигрени. В этот период может проявляться апатия, агрессия, проявляться беспокойство и страхи.

Как защитить себя

Эксперты советуют в эти дни отказаться от алкоголя, меньше пить кофе и придерживаться сбалансированного здорового питания, а также уменьшить физическую нагрузку. Здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, а также достаточное количество жидкости - вот простой рецепт, как пережить магнитную бурю.

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