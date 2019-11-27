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Відразу чотири магнітні бурі: названі дати потужних ударів в грудні

STYLERЖиття    27.11.2019 - 08:57
Відразу чотири магнітні бурі: названі дати потужних ударів в грудні
Магнітні бурі у грудні 2019 (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі з різною силою впливають на всіх людей

Магнітні бурі різною мірою інтенсивності очікуються на початку і наприкінці грудня. У цей період люди можуть відчувати емоційну і фізичну розбитість, раптові напади головного болю та інші симптоми, що заважають нормальному перебігу життя. Як підготуватися і вберегтися від геомагнітних коливань, і коли на Землю обрушаться найпотужніші удари - в матеріалі Styler.

Що таке магнітна буря

Вчені, що вивчають вплив Сонця на магнітосферу Землі, під магнітними бурями розуміють обурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб.

Геомагнітні бурі викликає надходження на Землю обурених потоків сонячного вітру, які, взаємодіючи з магнітосферою Землі, викликають збої в роботі техніки, а також впливають на самопочуття людей.

Дати магнітних бур у грудні

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, в останній місяць 2019 року відбудеться чотири магнітні бурі. При цьому 3 грудня очікуються коливання середнього ступеня, а ось 26 і 29 числа варто чекати сильного магнітного шторму. Ще одна буря низької інтенсивності відбудеться 28 грудня.

Відразу чотири магнітні бурі: названі дати потужних ударів в грудні

Магнітні бурі у грудні 2019 (колаж: РБК-Україна)

Хто підвержений впливу магнітних бур

Найбільш сильно вплив магнітних бур відчувають метеозалежні люди, а також ті, хто страждає серцево-судинними хворобами, гіпертоніки. Тим не менш, геомагнітні коливання впливають на всіх людей, викликають різкі перепади настрою, гострі напади головного болю, мігрені. У цей період може проявлятися апатія, агресія, проявлятися неспокій і страхи.

Як захистити себе

Експерти радять у ці дні відмовитися від алкоголю, менше пити каву і дотримуватися збалансованого здорового харчування, а також зменшити фізичне навантаження. Здоровий сон, прогулянки на свіжому повітрі, а також достатня кількість рідини - ось простий рецепт, як пережити магнітну бурю.

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