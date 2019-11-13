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На Украину обрушится мощная магнитная буря: как подготовиться и уберечься

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 07:51
На Украину обрушится мощная магнитная буря: как подготовиться и уберечься
Магнитная буря в ноябре (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури вызывают смену настроения, конфликты и проблемы со здоровьем

Магнитная буря из-за всплесков на Солнце накроет нашу планету уже на следующей неделе. Геомагнитные колебания способны вызывать ухудшения состояния здоровья у метеочувствительных людей и у тех, кто страдает хроническими болезнями. А сильные вспышки могут негативно отразиться на эмоциональном и физическом состоянии даже здоровых людей.

Как ученые исследуют магнитные бури, и как уберечься от их влияния, говорится в сюжете ТСН.

Пожилые люди рассказывают, что за несколько дней до приближения шторма начинают ощущать его воздействие. Это выражается в ухудшении настроения и повышении артериального давления.

У сотрудников Института геофизики есть специальное приложение, которое измеряет значение магнитного поля. Михаил Орлюк, профессор, изучающий магнитные бури в течение 15 лет, говорит, что следующую стоит ждать уже 20 ноября.

Эксперт считает, что излишне переживать всем не нужно. Ведь люди и без того постоянно находятся в зоне магнитных бурь. По словам Орлюка, нахождение возле крупных металлических объектов равняется влиянию бури от солнца. Но сильнее всего люди подвержены воздействию в метро.

"Когда поезд начинает двигаться или тормозить, в каждом вагоне по четыре электродвигателя на постоянном токе. Они дают очень сильные изменения магнитного поля", - говорит Орлюк.

Астролог Янина Массини советует в эти дни не накручивать себя и не провоцировать ссоры и конфликты. По ее словам, воздействие сильного магнитного всплеска украинцы почувствуют уже 18 ноября.

Сильнее всего воздействию магнитных бурь подвергаются люди с проблемами с давлением и сердцем. Врач-кардиолог говорит, что в такие дни лучше остаться дома и отказаться от лишней физической активности.

Магнитная буря в ноябре (видео: YouTube/ТСН)

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Новости Украины здоровьемагнитная буря
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