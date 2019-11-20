Солнечное затмение в декабре несет угрозу: как уберечься

Солнечное затмение в декабре (коллаж: РБК-Украина)

Солнечное затмение в декабре 2019 будет необычным

Солнечные затмения происходит гораздо реже, чем лунные, но влияют на эмоциональное и физическое здоровье людей сильнее. В декабре 2019 это явление будет особенным: Луна будет удалена от Земли и ее диск закроет Солнце не полностью, а как-бы окажется внутри него.

Такое затмение называют "кольцеобразным". Земля окажется в полутени, но сильного затмения не произойдет.

И хотя увидеть его смогут лишь жители некоторых регионов (Азия, часть Африки и Австралии), энергетическое влияние оно будет оказывать на всех людей.

Какие советы дают астрологи

Поскольку это затмение произойдет в знаке Земли Козерога, оно будет нести ряд неприятностей в материальной сфере - под угрозой окажется все, что касается финансов.

Астрологи советуют занятся домашней энергетикой. Накануне затмения следует заняться уборкой и выбросить весь хлам из дома, очистить от ненужных вещей рабочее место.

Солнечное затмение в декабре (фото: nasa.gov)

Кроме того, возможны неурядицы в отношениях с людьми. Затмение в Козероге несет опасность для людей резких и эгоистичных. Ревность, обида и зависть - будут очень опасными чувствами. Астрологи рекомендуют не провоцировать скандалы в период затмения.

Специалисты рекомендуют избегать необдуманных покупок. Кроме того, существует высокий риск быть обманутым.

Возникнут проблемы со здоровьем - люди могут чувствовать апатию, разбитость и впадать в депрессивное состояние. Астрологи рекомендуют правильно питаться и избегать стрессов в этот день.

"Солнечное затмение поляризует проблемы со здоровьем. Причина в том, что согласно восточной медицине, Солнце нам посылает положительный заряд или энергию Ян, а Луна - Инь - забирает энергию", - утверждает астропсихолог Валентина Виттрок.