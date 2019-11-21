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Астролог назвал главных везунчиков начала 2020 года: сбудутся все мечты

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 06:30
Астролог назвал главных везунчиков начала 2020 года: сбудутся все мечты
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака уже первый месяц 2020 года принесет везение и успех - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2020 поможет узнать для кого из знаков Зодиака новый год начнется с невероятной удачи. Известный астролог Павел Глоба назвал три представителя зодиакального круга, мечты которых начнут воплощаться в жизнь сразу же после боя курантов.

Тельцы

Астролог считает, что в начале 2020 года Тельцы будут излучать невероятную творческую энергию. Благодаря своей активности представители знака смогут добиться успехов в различных сферах. Поэтому Павел Глоба рекомендует Тельцам уже сейчас определиться, в каком направлении им стоит двигаться, потому что сил на все может не хватить.

Астролог назвал главных везунчиков начала 2020 года: сбудутся все мечты

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Львы

В начале 2020 года Львы смогут почувствовать, что на пути к успеху для них нет никаких преград. Заветные мечты и желания начнут осуществляться. При этом, по мнению Павла Глобы, даже самые безумные проекты станут успешными. Астролог рекомендует проявить упорство и настойчивость на пути к жизненным переменам.

Водолеи

Представителей этого знака с начала 2020 года ждут перемены в профессиональной сфере. Водолеи смогут сменить наскучившее место работы, а также сделать резкий рывок вверх по карьерной лестнице. Павел Глоба уверен, что грядущие перемены коснутся практически всех Водолеев, даже тех, кто отчаялся в ожидании перемен к лучшему.

К слову, ранее Павел Глоба также назвал главных неудачников года Белой Крысы.

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