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Состояние Заворотнюк: врачи сделали новое заявление о лечении актрисы

STYLERЖизнь    23.09.2019 - 16:37
Состояние Заворотнюк: врачи сделали новое заявление о лечении актрисы
Анастасия Заворотнюк (Коллаж РБК-Украина)

Анастасия Заворотнюк находится в стабильно тяжелом состоянии

Анастасию Заворотнюк, которая уже вторую неделю находится под наблюдением врачей из-за осложнений онкологического заболевания, оперировать нельзя. Такое заявление сделали врачи, сообщается в Telegram-канале Mаsh.

Они отметили, что теперь ее состояние будет поддерживаться исключительно медикаментами.

Состояние Заворотнюк: врачи сделали новое заявление о лечении актрисы

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельная. К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения актрисы. Отныне ее состояние будут поддерживать исключительно медикаментами. Сейчас Заворотнюк в стабильно тяжелом состоянии и проходит лечение в отделении терапии частной московской клиники", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что рядом с артисткой постоянно находится ее директор, а мама и дочь постоянно навещают. Мужу Петру Чернышеву пришлось отлучиться, так как ранее он дал обязательства по работе, которые нужно выполнить.

Состояние Заворотнюк: врачи сделали новое заявление о лечении актрисы

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Ранее о состоянии Заворотнюк сообщила пациентка той же клиники, где проходит лечение актриса. Женщина сообщила, что Заворотнюк отключили практически от всех аппаратов жизнеобеспечения и поддерживают лишь работу сердца.

Медики не дают никаких положительных прогнозов относительно состояния Анастасии Заворотнюк и говорят, что все зависит от того, где именно находится опухоль.

Родные Анастасии Заворотнюк молятся о том, чтобы актриса поправилась, но с прессой общаться отказываются, а вот друзья артистки говорят, что шансы, хоть и небольшие на то, что Заворотнюк поправится, есть. Директор актрисы заявила, что не стоит верить слухам о ее состоянии и в прессе сильно преувеличивают.

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