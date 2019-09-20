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Семья Заворотнюк сделала важное заявление: все подробности

STYLERПерсоны    20.09.2019 - 20:11
Семья Заворотнюк сделала важное заявление: все подробности
Заворотнюк больна раком – семья сделала важное заявление (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Семья Анастасии Заворотнюк решила отказаться от сторонней помощи в лечении

Анастасия Заворотнюк находится в частной московской клинике в тяжелом состоянии. Актриса лечится от рака головного мозга, который врачи ей диагностировали весной текущего года. Сейчас же семья отказалась от сторонней помощи в лечении актрисы. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Медучреждение, где проходит лечение актриса, разрешает привлекать сторонних врачей. Логично, что несколько крупных больниц и научных центров предложили свою помощь в лечении. Но в этом случае руководство клиники, посоветовавшись с родственниками актрисы, решило им отказать.

Сторонних специалистов не будет, лечение организуют своими силами. Сейчас Заворотнюк находится в терапевтическом отделении. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Семья Заворотнюк сделала важное заявление: все подробности

Заворотнюк больна раком – семья сделала важное заявление (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Следует напомнит, что врачи говорят о шансах на выздоровление Заворотнюк. Может понадобиться тяжелая операция.

К слову, Елена Малышева, известный российский теледоктор, считает, что причиной возникновения болезни могут быть стволовые клетки, которые 48-летняя актриса якобы использовала для омоложения. По словам эксперта, главным риском использования стволовых клеток, является высокий потенциал их деления. Врач подчеркнула, что в современной медицине пока не изучено большинство видов стволовых клеток.

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