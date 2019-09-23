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Она умирает: появилась печальная весть о Заворотнюк

STYLERПерсоны    23.09.2019 - 07:54
Она умирает: появилась печальная весть о Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк в больнице в очень тяжелом состоянии (Фото: rostves.info)

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со страшной болезнью

Анастасия Заворотнюк находится в очень тяжелом состоянии. Врачи клиники в Москве (РФ), где лечится от рака головного мозга звезда сериала "Моя прекрасная няня", говорят, что после очередной операции появилась надежда на то, что все может обойтись. Однако многие говорят, что шансов снова стать на ноги у 48-летняей актрисы очень мало.

Так, пациентка клиники, где сейчас пребывает Заворотнюк, подтвердила, что 13 сентября актрису действительно госпитализировали с диагнозом глиобластома. Женщина в комментарии росСМИ рассказала, что на сегодняшний день Анастасию отключили от аппаратов, лекарства не дают, а специалисты поддерживают лишь работу сердца.

Она умирает: появилась печальная весть о Заворотнюк

Заворотнюк больна раком - последние новости о состоянии актрисы (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Она умирает. Отключили от аппаратов. Поддерживают искусственное дыхание, работу сердца", - сказала женщина в эфире программы "Звезды сошлись".

Что говорят врачи о болезни Заворотнюк

Как рассказал нейрохирург Александр Саникидзе, актриса сможет вернуться к полноценной жизни лишь в том случае, если окажется, что глиобластома находится не в стволе головного мозга. В ином случае у Заворотнюк могут отняться конечности.

"Если опухоль находится в стволе головного мозга, тогда у человека не будут двигаться рука, нога и так далее" - рассказал Саникидзе в интервью КП.

Он добавил, что если опухоль, например, в правой или левой лобной доли, то часто самостоятельно такие пациенты ходят на облучение, на химиотерапию.

"И живут полноценной жизнью до какого-то этапа", - говорит врач.

Она умирает: появилась печальная весть о Заворотнюк

Заворотнюк больна раком - последние новости о состоянии актрисы (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Саникидзе также добавил, что при глиобластоме человек может прожить от нескольких месяцев до нескольких лет. Все зависит от размера опухоли, места ее расположения, генетических возможностей организма и тому подобное.

Объяснение болезни Заворотнюк от экстрасенса

По убеждению ясновидящей и психолога Марианны Абравитовой, болезнь Анастасии Заворотнюк является расплатой за ее поступки.

Например, по словам экстрасенса, в свое время актриса уводила мужчину из чужой семьи. Также Абравитова говорит, что звезде многих сериалов не стоило зачинать детей с помощью ЭКО, потому что "они не от Бога". Еще ясновидящая уверяет, что некоторые поступки "прекрасной няни" находятся "вне категории добра".

Она умирает: появилась печальная весть о Заворотнюк

Заворотнюк больна раком - последние новости о состоянии актрисы (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

В то же время Абравитова говорит, что Заворотнюк выздоровеет, так как экстрасенс "не видит ее смерти".

"Надеюсь, в будущем она пересмотрит свое мировоззрение", - сказала Марианна в комментарии одному российскому изданию.

Как сообщалось ранее, 13 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк впала в кому, ее подключили к аппарату искуственной вентиляции легких. А 14 сентября в СМИ появились сообщения, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало - у нее отнялась правая рука.

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