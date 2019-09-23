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Стан Заворотнюк: лікарі зробили нову заяву про лікування актриси

STYLERЖиття    23.09.2019 - 16:37
Стан Заворотнюк: лікарі зробили нову заяву про лікування актриси
Анастасія Заворотнюк (Колаж РБК-Україна)

Анастасія Заворотнюк знаходиться в стабільно важкому стані

Анастасію Заворотнюк, яка вже другий тиждень перебуває під наглядом лікарів через ускладнення онкологічного захворювання, оперувати не можна. Таку заяву зробили лікарі, повідомляється в Telegram-каналі Маѕһ.

Вони зазначили, що тепер її стан буде підтримуватися виключно медикаментами.

Стан Заворотнюк: лікарі зробили нову заяву про лікування актриси

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Пухлина Анастасії Заворотнюк неоперабельна. До такого висновку прийшли лікарі після тритижневого спостереження актриси. Відтепер її стан будуть підтримувати виключно медикаментами. Зараз Заворотнюк у стабільно важкому стані та проходить лікування у відділенні терапії приватної московської клініки", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що поряд з артисткою постійно знаходиться її директор, а мама і дочка постійно відвідують. Чоловікові Петру Чернишову довелося відлучитися, так як раніше він дав зобов'язання по роботі, які потрібно виконати.

Стан Заворотнюк: лікарі зробили нову заяву про лікування актриси

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Раніше про стан Заворотнюк повідомила пацієнтка тієї ж клініки, де проходить лікування актриса. Жінка повідомила, що Заворотнюк відключили практично від всіх апаратів життєзабезпечення і підтримують лише роботу серця.

Медики не дають ніяких позитивних прогнозів щодо стану Анастасії Заворотнюк і кажуть, що все залежить від того, де саме знаходиться пухлина.

Рідні Анастасії Заворотнюк моляться про те, щоб актриса поправилася, але з пресою спілкуватися відмовляються, а от друзі артистки кажуть, що шанси, хоч і невеликі на те, що Заворотнюк видужає, є. Директор актриси заявила, що не варто вірити чуткам про її стан і в пресі сильно перебільшують.

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