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Семья молится: у Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы

STYLERЖизнь    19.09.2019 - 10:11
Семья молится: у Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Родные Анастасии Заворотнюк надеются на ее выздоровление

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк долго молчала о здоровье актрисы, которая находится в реанимации, но рассказала, что у нее появился шанс на выздоровление. Этой новостью она поделилась с подругой Анастасии, сообщают российские СМИ.

По ее словам, состояние Заворотнюк улучшилось, и актриса вышла из комы. При этом врачи заявили, что возможно, она поправится. Поэтому вся семья молится за нее и надеется на чудо.

Родственники актрисы не дают никаких комментариев, поскольку не хотят сглазить ситуацию.

Семья молится: у Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Стоит отметить, что продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин также прокомментировал состояние здоровье Заворотнюк. Но, по его словам, актрисе стало хуже. Об этом ему сообщил источник, приближенный к лечению Анастасии.

"Мы надеемся только на чудо. Но, в любом случае, я желаю выздоровления Насте и сил ее семье", - написал Разин на своей странице в Instagram.

Напомним, что врачи Заворотнюк использовали все способы лечения. Диагноз диагноз опухоли мозга поставили почти год назад, но операцию делать не стали поскольку было уже слишком поздно.

Ранее врач рассказал, что пневмония у актрисы могла привести к заражению крови и отказу внутренних органов. При этом эксперт отметил, что заражение крови может возникнуть у пациента, даже если он находится в стерильных условиях.

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