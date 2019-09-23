Настя, прости меня: муж Заворотнюк обратился к актрисе (видео)

Анастасии Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф обратился к ней с телеэкрана

Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф прокомментировал болезнь своей бывшей супруги. Сделал это некогда успешный бизнесмен, который сейчас живет в Магнитогорске в съемной квартире, в эфире популярного российского шоу "Звезды сошлись".

Шварцкопф рассказал, что он очень хочет встретиться с бывшей женой - потрясающей женщиной, - которую, как он признался, сильно любил.

При этом бизнесмен отметил, что Заворотнюк "не очень хозяйственная", но у нее есть "огромное количество других положительных качеств". Именно эти качества Олаф не сумел разглядеть в молодой актрисе в свое время. Это и привело к их расставанию. После развода, к слову, они не поддерживали связь с экс-женой.

"Настя, прости меня за то, что не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий", - заявил Шварцкопф с телеэкрана.

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Добавим, что 60-летний Шварцкопф был мужем Заворотнюк всего лишь в течение года в начале 1990-х. Он старше ее на 18 лет. От Олафа Анастасия забеременела, но потеряла ребенка. В одном из интервью сам предпринематель немецкого происхождения сказал, что Заворотнюк якобы сделала аборт. Сам Шварцкопф сейчас работает на стройке.

Вместе с тем мужчина до сих пор не может забыть "свою прекрасную Настю" - хорошую, яркую и беззаботную.

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