Состояние Заворотнюк резко изменилось: врачи раскрыли правду

Анастасия Заворотнюк (коллаж: РБК-Украина)

Состояние Анастасии Заворотнюк постепенно улучшается

Состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк постепенно улучшается, рассказывают врачи, которые на текущий момент активно занимаются ее лечением. Как сообщается, звезда сериала "Моя прекрасная няня" возобновила курс химиотерапии после перерыва в лечении в одной из московских клиник.

Сообщается, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, а врачи возобновили ее активное лечение. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

"За последний месяц актриса пошла на поправку. Сейчас Анастасию регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам — ранее из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что вместе с артисткой в клинику ездит ее супруг Петр Чернышев. Он постоянно рядом с актрисой — на всех этапах лечения и транспортировки. Сообщается, что он даже живет в клинике на время ее лечения.

Напомним, что недавно Анастасию Заворотнюк снова "похоронили" в социальных сетях. В сети появилась информация, что якобы Заворотнюк умерла и это даже подтвердил ее врач. Однако родственники актрисы опровергли информацию о ее смерти и опубликовали соответствующий пост на странице в Instagram.

Ранее мы писали, что родственники звезды телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение. Опухоль мозга у Заворотнюк диагностировали после рождения дочери Милы в 2018 году.