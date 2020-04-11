Хватит рыться в грязном белье! Любовник Заворотнюк сделал громкое заявление

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов (кадр из сериала)

Сергей Жигунов шокировал признанием

Экс-любовник Анастасии Заворотнюк, которая пытается излечиться от тяжелой болезни, шокировал громким заявлением. По его словам, Малахов предложил ему приехать в студию поговорить о коронавирусе, однако он отказался и получил странную реакцию от ведущего. Об этом Сергей Жигунов заявил в социальной сети Instagram.

Жигунов не понимает позиции коллег с Российского телевидения, ведь сейчас карантин и можно просто записать сообщение на телефон, чтобы прислать для показа в эфире.

"В ответ на вопрос "А как же самоизоляция?" пробормотали что-то невнятное, от чего остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том, что он трус", - написал экс-любовник Заворотнюк.

Также Жигунов отметил: "Коллеги, я понимаю, что все мы считаем, что наше дело самое нужное. Но поверьте, полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно зараженных людей не является жизненно необходимым для нашей страны".

Любовник Заворотнюк Сергей Жигунов сделал заявление

Мы писали, что о болезни Заворотнюк всплыла новая информация.

А также о том, что Заворотнюк заподозрили в хитром обмане. Связано это с рядом факторов и, если вдуматься, то сомнения небезосновательны.