ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хватит рыться в грязном белье! Любовник Заворотнюк сделал громкое заявление

STYLERПерсоны    11.04.2020 - 13:45
Хватит рыться в грязном белье! Любовник Заворотнюк сделал громкое заявление
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов (кадр из сериала)

Сергей Жигунов шокировал признанием

Экс-любовник Анастасии Заворотнюк, которая пытается излечиться от тяжелой болезни, шокировал громким заявлением. По его словам, Малахов предложил ему приехать в студию поговорить о коронавирусе, однако он отказался и получил странную реакцию от ведущего. Об этом Сергей Жигунов заявил в социальной сети Instagram.

Жигунов не понимает позиции коллег с Российского телевидения, ведь сейчас карантин и можно просто записать сообщение на телефон, чтобы прислать для показа в эфире.

"В ответ на вопрос "А как же самоизоляция?" пробормотали что-то невнятное, от чего остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том, что он трус", - написал экс-любовник Заворотнюк.

Также Жигунов отметил: "Коллеги, я понимаю, что все мы считаем, что наше дело самое нужное. Но поверьте, полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно зараженных людей не является жизненно необходимым для нашей страны".

Хватит рыться в грязном белье! Любовник Заворотнюк сделал громкое заявлениеЛюбовник Заворотнюк Сергей Жигунов сделал заявление

Мы писали, что о болезни Заворотнюк всплыла новая информация.

А также о том, что Заворотнюк заподозрили в хитром обмане. Связано это с рядом факторов и, если вдуматься, то сомнения небезосновательны.

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время прервала молчание: подробности Невероятное чувство паники: дочь Заворотнюк сделала откровенное признание о маме
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь