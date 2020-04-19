Стан Заворотнюк різко змінився: лікарі розкрили правду

Анастасія Заворотнюк (колаж: РБК-Україна)

Стан Анастасії Заворотнюк поступово покращується

Стан онкохворої Анастасії Заворотнюк поступово поліпшується, розповідають лікарі, які на поточний момент активно займаються її лікуванням. Як повідомляється, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" відновила курс хіміотерапії після перерви в лікуванні в одній з московських клінік.

Повідомляється, що стан Анастасії Заворотнюк покращився, а лікарі відновили її активне лікування. Про це розповідається у Telegram-каналі Mash.

"За останній місяць актриса пішла на поправку. Зараз Анастасію регулярно возять в іншу клініку на хіміотерапію і до нейрохірургів — раніше через ослаблений хворобою організму це було неможливо", — йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що разом з артисткою в клініку їздить її чоловік Петро Чернишов. Він постійно поруч з актрисою — на всіх етапах лікування і транспортування. Повідомляється, що він навіть живе в клініці під час її лікування.

Нагадаємо, що нещодавно Анастасію Заворотнюк знову "поховали" в соціальних мережах. У мережі з'явилася інформація, що нібито Заворотнюк померла і це навіть підтвердив її лікар. Однак родичі актриси спростували інформацію про її смерть та опублікували відповідний пост на сторінці в Instagram.

Раніше ми писали, що родичі зірки телесеріалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк вперше офіційно підтвердили, що артистка проходить лікування. Пухлина мозку у Заворотнюк діагностували після народження дочки Милі у 2018 році.