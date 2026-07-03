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У Кривому Розі пожежі та руйнування після обстрілу РФ

04:07 03.07.2026 Пт
2 хв
Які наслідки ракетного удару окупантів по місту?
aimg Пилип Бойко
У Кривому Розі пожежі та руйнування після обстрілу РФ Фото: рятувальники ДСНС (ДСНС України)
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В ніч на 3 липня російські окупанти запустили ракети по Кривому Рогу. У місті пошкоджені житлові будівлі та є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За інформацією чиновника, на цей момент постраждало семеро людей. На щастя ніхто не отримав критичних поранень, але трьох містян довелось везти до лікарні. Зараз медики надають їм всю необхідну допомогу.

Сам ракетний удар окупанти завдали по сектору щільної міської забудови. Ракети поцілили між багатоквартирними будинками.

В результаті атаки у житлових будинках спалахнули пожежі. Завдяки професійним діям міських рятувальників пожежі вже загашені, але на місці продовжуються аварійно-рятувальні операції.

Житло містян отримало багато пошкоджень: вибити вікна, зруйновані балкони, а комунальникам довелось оперативно перекривати газ та воду.

На місці атаки вже розгорнутий оперативний штаб. До постраждалих осель також везуть всі необхідні будматеріали, а самі мешканці отримають всю необхідну допомогу від міської влади.

Які ще наслідки атак РФ по Україні

Рятувальники й досі розбирають завали після вчорашнього масштабного ракетного удару окупантів по Києву. Кількість загиблих на цей момент зросла до 27 осіб. Паралельно зі збільшенням кількості жертв продовжує зростати й число постраждалих громадян, які дістали травми різного ступеня тяжкості.

На Дніпропетровщині від удару російського КАБу постраждала ціла родина. Росіяни вбили 7-річну дівчинку та поранили ще чотирьох людей.

Також окупанти 2 липня атакували термінал "Нової Пошти" на Запоріжжі.

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