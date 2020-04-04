Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время прервала молчание: подробности

Анастасия Заворотнюк новости 2020 (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк ответила подписчикам

Анастасия Заворотнюк, дочь которой активно выписывает посты в соцсетях, кажется, начинает идти на поправку. Кроме того, актриса сама начинает общаться с подписчиками, о чем свидетельствует ее комментарий под постом в Instagram.

3 апреля Заворотнюк отмечала свой день рождения и артистку одарили теплыми словами, пожелав скорейшего выздоровления. "В ее праздник мы желаем только одного, самого главного и незаменимого - здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти", - указано в сообщении.

Анастасия Заворотнюк новости 2020 (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Такое поздравление поддержали все подписчики, добавив что-то и от себя. Однако самым удивительным было то, что Анастасия Заворотнюк сама ответила на пожелание о выздоровлении супруге Стаса Михайлова.

"Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя", - ответила актриса.

Анастасия Заворотнюк новости 2020 (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Напомним, что дочь Заворотнюк сделала откровенное признание о маме.

Мы писали, что о болезни Заворотнюк всплыла новая информация.

А также о том, что Заворотнюк заподозрили в хитром обмане. Связано это с рядом факторов и, если вдуматься, то сомнения небезосновательны.