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Семья Заворотнюк наконец-то рассказала правду об актрисе

STYLERПерсоны    15.10.2019 - 14:15
Семья Заворотнюк наконец-то рассказала правду об актрисе
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от онкологического заболевания в больнице

Анастасия Заворотнюк действительно больна и у нее онкологическое заболевание. Правда, в кому актриса не впадала и ни к какому аппарату подключена не была. Об этом заявили родственники "прекрасной няни" на странице в соцсети, которая была создана специально в поддержку российской артистки.

"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки", - написали на странице podderzhka_azavorotnyuk.

Семья впервые честно рассказала, что Анастасия больна и сейчас, как никогда, нуждается в молитве за ее здоровье всех неравнодушных поклонников.

"Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников", - сказано в обращении.

Также на странице предупредили о возможных спекуляциях в СМИ на болезни актрисы и попросили не верить слухам.

"Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!" - подитожили родственники.

Семья Заворотнюк наконец-то рассказала правду об актрисеАнастасия Заворотнюк (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

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