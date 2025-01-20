Софія Ротару показала рідкісне фото з покійним чоловіком

У Stories Ротару опублікувала архівний знімок, на якому вона зображена в молодості зі своїм чоловіком. Його вона доповнила смайликом у вигляді розбитого серця.

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Артистка неспроста опублікувала це фото в блозі. Річ у тім, що сьогодні, 20 січня, день народження Анатолія. Чоловікові української співачки могло б виповнитися 83 роки. Однак він помер 2002 року від інсульту. Йому було 60 років.

Що відомо про Анатолія Євдокименка

Євдокименко - український музикант, народний артист України (1992).

Народився 20 січня 1942 року в селі Капітанівка Одеської області в сім'ї військового і будівельника Кирила Євдокименка та вчительки молодших класів Клавдії Іванівни Євдокименко.

Закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького університету.

Був чоловіком і режисером-постановником усіх концертних програм Софії Ротару. Також був керівником ансамблю "Червона рута".

Де живе під час війни Софія Ротару та її родина

Після початку повномасштабного вторгнення РФ легендарна артистка не з'являється на публіці та рідко коментує події, що відбуваються в Україні. Де саме вона перебуває, не відомо.

До слова, у березні 2022 року стало відомо, що син і онук Ротару зробили спробу втекти з України. Руслан Євдокименко, його син Анатолій і ще семеро чоловіків намагалися сховатися від мобілізації. Вони вирішили переправитися з України до Молдови на човні, але їх затримали.

Через кілька місяців її онук все ж зміг виїхати з України. 30-річний Анатолій живе в Європі та займається творчістю.

Онука Софії Ротару, 23-річна Соня Євдокименко, живе і навчається в США. Вона будує кар'єру моделі, а нещодавно відкрила свій бізнес.

Лише восени 2024 року артистка вперше після початку повномасштабного вторгнення показалася в Києві. Вона відвідала могилу свого чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка в Києві на Байковому кладовищі.

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