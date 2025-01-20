Софія Ротару показала рідкісне фото з покійним чоловіком

Легендарна співачка Софія Ротару, яка нещодавно вперше за довгий час вийшла на зв'язок, продемонструвала в мережі фото зі своїм покійним чоловіком Анатолієм Євдокименком.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
У Stories Ротару опублікувала архівний знімок, на якому вона зображена в молодості зі своїм чоловіком. Його вона доповнила смайликом у вигляді розбитого серця.
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Артистка неспроста опублікувала це фото в блозі. Річ у тім, що сьогодні, 20 січня, день народження Анатолія. Чоловікові української співачки могло б виповнитися 83 роки. Однак він помер 2002 року від інсульту. Йому було 60 років.
Євдокименко - український музикант, народний артист України (1992).
Народився 20 січня 1942 року в селі Капітанівка Одеської області в сім'ї військового і будівельника Кирила Євдокименка та вчительки молодших класів Клавдії Іванівни Євдокименко.
Закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького університету.
Був чоловіком і режисером-постановником усіх концертних програм Софії Ротару. Також був керівником ансамблю "Червона рута".
Після початку повномасштабного вторгнення РФ легендарна артистка не з'являється на публіці та рідко коментує події, що відбуваються в Україні. Де саме вона перебуває, не відомо.
До слова, у березні 2022 року стало відомо, що син і онук Ротару зробили спробу втекти з України. Руслан Євдокименко, його син Анатолій і ще семеро чоловіків намагалися сховатися від мобілізації. Вони вирішили переправитися з України до Молдови на човні, але їх затримали.
Через кілька місяців її онук все ж зміг виїхати з України. 30-річний Анатолій живе в Європі та займається творчістю.
Онука Софії Ротару, 23-річна Соня Євдокименко, живе і навчається в США. Вона будує кар'єру моделі, а нещодавно відкрила свій бізнес.
Лише восени 2024 року артистка вперше після початку повномасштабного вторгнення показалася в Києві. Вона відвідала могилу свого чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка в Києві на Байковому кладовищі.
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