Стало відомо, що Ротару насправді думає про РФ: "Ненавиджу, тупі пики"

На тлі новин про те, що Софія Ротару досі не може продати квартиру в Москві, російський продюсер вирішив висловитись про те, що співачка думала і говорила про його країну. За його словами, зірка просто ненавидить РФ.

Що Ротару говорила про Росію

"Я востаннє з Ротару спілкувався в році 2015, пропонуючи їй корпоратив в Єкатеринбурзі. А вона мені у відповідь: "Всі росіяни вчиняють підло". Всіх обізвала, включно зі мною. Треба знати цю Соню, буває, сяде в машину і репетує: "Ненавиджу цю Росію. Ці мерзенні, руді, тупі пики!" - заявив Морозов.

Росіянин намагався переконати Ротару. Але співачка все одно казала, що не любить там виступати.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"Ротару ніколи не любила гастролювати Росією. На виступах у нас завжди було якесь пекло. Я працював у неї імпресаріо, будучи зовсім юним, у мене було розуміння, що її можна притягнути в будь-який регіон і підняти грошей. Я багато разів вів переговори з усіма її директорами та з нею особисто, вона завжди говорила, що для неї приїжджати до Росії стрес", - стверджує продюсер.

"Ви запитаєте, а який у неї міг бути стрес, наприклад, у 2010 році?! Вона відповідала на це: "Мене не влаштовують ці росіяни, пики, що нескінченно тусуться!". Плюс вона не любила довгі гастрольні тури", - додав він.

За словами Морозова, Ротару ставила високий "цінник" на свої гастролі в містах країни-агресорки. Вже у 2003 році вона нібито "вимагала" 150 тисяч доларів.

Що Ротару говорить про війну

Після 24 лютого 2022 року співачка не була багатослівною. Проте час від часу вона публікує Stories, у яких підтримує Україну та засуджує війну.

Позиція Ротару по війні (скриншот)

Також вона публікувала збори на допомогу сім'ям українських військових. Тоді Ротару казала, що не звикла публічно говорити про добрі справи.