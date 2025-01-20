София Ротару показала редкое фото с покойным мужем

В Stories Ротару опубликовала архивный снимок, на котором она изображена в молодости со своим супругом. Его она дополнила смайликом в виде разбитого сердца.

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Артистка неспроста опубликовала это фото в блоге. Дело в том, что сегодня, 20 января, день рождения Анатолия. Супругу украинской певицы могло бы исполнится 83 года. Однако он умер в 2002 году от инсульта. Ему было 60 лет.

Что известно про Анатолия Евдокименко

Евдокименко - украинский музыкант, народный артист Украины (1992).

Родился 20 января 1942 года в селе Капитановка Одесской области в семье военного и строителя Кирилла Евдокименко и учительницы младших классов Клавдии Ивановны Евдокименко.

Окончил физико-математический факультет Черновицкого университета.

Был мужем и режиссёром-постановщиком всех концертных программ Софии Ротару. Был руководителем ансамбля "Червона рута".

Где живет во время войны София Ротару и ее семья

После начала полномасштабного вторжение РФ легендарная артистка не появляется на публике и редко комментирует события, происходящие в Украине. Где именно она находится, не известно.

К слову, в марте 2022 года стало известно, что сын и внук Ротару предприняли попытку сбежать из Украины. Руслан Евдокименко, его сын Анатолий и еще семеро мужчин пытались укрыться от мобилизации. Они решили переправиться из Украины в Молдову на лодке, но были задержаны.

Спустя несколько месяцев ее внук все же смог выехать из Украины. 30-летний Анатолий живет в Европе и занимается творчеством.

Внучка Софии Ротару, 23-летняя Соня Евдокименко, живет и учится в США. Она строит карьеру модели, а недавно открыла свой бизнес.

Только осенью 2024 года артистка впервые после начала полномасштабного вторжения показалась в Киеве. Она посетила могилу своего мужа, музыканта Анатолия Евдокименко в Киеве на Байковом кладбище.

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