Софія Ротару вперше за довгий час показалася в Україні: як виглядає співачка

Легендарна українська співачка Софія Ротару вперше за довгий час з'явилася у столиці України та опублікувала фото.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Так, артистка відвідала могилу свого чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка у Києві на Байковому цвинтарі. Справа в тому, що сьогодні виповнюється 22 роки, як він помер.

На світлині Ротару стоїть навпроти могили. Вона одягнена у сині джинси, гольф-водолазку, коричневу жилетку з плащової тканини та бежеві кеди. Зверху вона також накинула шарф-палантин. Обличчя артистка, як завжди, приховала сонцезахисними окулярами.

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"Єдиний", - лаконічно підписала фото співачка.

Що відомо про життя Ротару під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення РФ легендарна артистка не з'являється на публіці та рідко коментує події, що відбуваються в Україні.

Перший пост про війну у її блозі з'явився лише 28 лютого.

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У березні 2022 року стало відомо, що син і онук Ротару спробували втекти з України. Руслан Євдокименко, його син Анатолій та ще семеро чоловіків намагалися сховатися від мобілізації. Вони вирішили переправитися з України до Молдови човном, але були затримані.

Через кілька місяців онукові Софії Ротару все ж таки вдалося незаконно перетнути державний кордон, про що свідчили його фотографії в соцмережах. Нині 30-річний Анатолій живе в Європі та займається творчістю.

Кілька разів у Stories Софія Ротару дякувала ЗСУ, силам ППО і нагадувала своїй аудиторії про те, що російська агресія проти нашої країни продовжується.

Іноді вона постить архівні фотографії зі своїми близькими.

На своєму останньому фото, датованому 7 серпня 2022 року, зірка позувала у селі Маршинці Чернівецької області. Тоді зірка розповіла, що приїхала у "місце сили" - населений пункт, де вона народилася. Також вона розмістила інформацію щодо допомоги сім'ям українських військових.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)