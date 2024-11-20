ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутися

Середа 20 листопада 2024 13:55
UA EN RU
З'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутися Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Катерина Собкова

Легендарна співачка Софія Ротару, яка нещодавно вперше за довгий час з'явилася у столиці України, не може продати 3-кімнатну квартиру у Москві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі SHOT.

Квартира знаходиться на Зоологічній вулиці, поряд із Московським зоопарком. Її площа - 122 квадратні метри. Свого часу це житло українській співачці подарував колишній мер російської столиці Юрій Лужков.

З'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутисяЗ'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутися

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

"Москвичі вишикувалися в чергу, щоб подивитися квартиру Софії Ротару, яку вона виставила на продаж. Житло, подароване співачці екс-мером Москви Лужковим, щодня дивляться щонайменше троє людей", - сказано в повідомленні.

З'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутисяЗ'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутися

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

Нині вартість квартири становить 65 мільйонів рублів. Примітно, що житло вже довго не можуть продати, оскільки ще місяць тому його вартість була 70 мільйонів.

З'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутися

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

"Торгуватися співачка особливо не налаштована: рієлтор Ротару обговорює знижки неохоче. Можливо тому, що за останній місяць уже знизили ціну на 5 мільйонів рублів", - сказано в повідомленні.

З'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутися

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

На фото можна побачити досить простору квартиру з великим залом та кухнею. Також тут є дві спальні та два санвузли.

З'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутися

З'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутися

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

Що відомо про життя Ротару після початку повномасштабної війни

Зазначимо, що Софія Ротару після 24 лютого 2022 року не часто з'являється у соцмережах, а тим більше на публіці. Де живе артистка - теж не відомо.

Вона зрідка публікує Stories, де або показує наслідки ракетних ударів або вітає українців зі святами. Іноді вона постить архівні фотографії зі своїми близькими.

Остання публікація у її блозі датована 7 серпня 2022 року. Тоді артистка приїхала до свого рідного села Маршинці Чернівецької області.

З'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутисяЗ'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, якої вона ніяк не може позбутися

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Раніше легенда української естради Павло Дворський висловився про мовчазну позицію Софії Ротару щодо війни.

Також нещодавно сестра Софії Ротару вперше за довгий час заговорила про неї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ротару Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну