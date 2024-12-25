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Софія Ротару вийшла на зв'язок і привітала українців з Різдвом

Середа 25 грудня 2024 18:30
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Софія Ротару вийшла на зв'язок і привітала українців з Різдвом Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Іванна Пашкевич

77-річна співачка Софія Ротару з’явилася у соцмережах і привітала українців зі світлим святом Різдва.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, знаменитість, як зазвичай, була дуже лаконічною.

У своїх stories вона опублікувала лише святкову листівку, на якій зображено новонародженого Ісуса Христа, який лежить у яслах, оточених соломою.

Його обличчя освітлює яскрава зірка, що сяє у нічному небі, а поруч із ним стоять двоє маленьких ягнят.

Софія Ротару вийшла на зв'язок і привітала українців з Різдвом

Софія Ротару привітала з Різдвом (скріншот)

Зазначимо, що останнім часом Софія Ротару рідше виходить на зв'язок із прихильниками. Зазвичай вона з'являється в соцмережах лише для привітань з важливими святами.

Наприклад, 6 грудня 2023 року, коли українці відзначали День святого Миколая та День Збройних сил України, співачка поділилася зображенням, на якому покровитель дітей сидить на коліні у солдата.

Востаннє артистка з'явилася в соцмережах 23 жовтня. Вона побувала на Байковому кладовищі в Києві, щоб вшанувати пам'ять свого чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка, який пішов із життя у 2002 році.

Співачка опублікувала знімок, на якому вона стоїть біля могили свого коханого.

Софія Ротару вийшла на зв'язок і привітала українців з Різдвом

Софія Ротару на могилі чоловіка (скріншот)

Раніше Дмитро Комаров показав, як святкував Різдво з захисниками у Покровську.

Також Періс Гілтон знялася оголеною для різдвяної листівки.

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