Софія Ротару вийшла на зв'язок і привітала українців з Різдвом

77-річна співачка Софія Ротару з’явилася у соцмережах і привітала українців зі світлим святом Різдва.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, знаменитість, як зазвичай, була дуже лаконічною.

У своїх stories вона опублікувала лише святкову листівку, на якій зображено новонародженого Ісуса Христа, який лежить у яслах, оточених соломою.

Його обличчя освітлює яскрава зірка, що сяє у нічному небі, а поруч із ним стоять двоє маленьких ягнят.

Софія Ротару привітала з Різдвом (скріншот)

Зазначимо, що останнім часом Софія Ротару рідше виходить на зв'язок із прихильниками. Зазвичай вона з'являється в соцмережах лише для привітань з важливими святами.

Наприклад, 6 грудня 2023 року, коли українці відзначали День святого Миколая та День Збройних сил України, співачка поділилася зображенням, на якому покровитель дітей сидить на коліні у солдата.

Востаннє артистка з'явилася в соцмережах 23 жовтня. Вона побувала на Байковому кладовищі в Києві, щоб вшанувати пам'ять свого чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка, який пішов із життя у 2002 році.

Співачка опублікувала знімок, на якому вона стоїть біля могили свого коханого.

Софія Ротару на могилі чоловіка (скріншот)