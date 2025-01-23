Софія Ротару передумала продавати свою квартиру в Москві: що відомо

Як ідеться в повідомленні одного з видань, Ротару вирішила зняти квартиру з продажу.

"Покупців не знайшлося. Дуже висока ціна. За такі гроші можна спокійно купити нову квартиру в центрі. У підсумку Соня вирішила зняти квартиру з продажу", - розповіла знайома співачки в коментарі росЗМІ.

Крім того, вона зазначила, що співачка найняла людину, щоб доглядати за житлом і робити там прибирання.

"Вони із сином найняли жінку, яка доглядає за квартирою. Вона приходитиме двічі на місяць і робитиме прибирання", - сказано в повідомленні.

Що відомо про квартиру Софії Ротару

У співачки є 3-кімнатна квартира в Москві на Зоологічній вулиці, поруч із Московським зоопарком. Її площа - 122 квадратні метри. Вона розташована на 15-му поверсі будинку, побудованого 1997 року.

Це досить просторе житло з великою залою і кухнею, двома спальнями і двома санвузлами.

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

Це житло Ротару свого часу подарував колишній мер російської столиці Юрій Лужков.

Коли квартиру виставили на продаж, її вартість була 70 мільйонів рублів (близько 700 тисяч доларів), потім її трохи знизили - до 65 мільйонів рублів (близько 650 тисяч доларів).

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

Охочих подивитися житло артистки було дуже багато, проте покупець поки що не знайшовся. Їм навіть пропонували іпотеку під 21,24% строком на 20 років, проте з моменту появи оголошення 24 жовтня ніхто так і не погодився на угоду.

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

Чому квартиру Ротару не можуть продати

Зазначимо, що з нерухомістю української співачки у РФ не все так просто. Якщо у РФ Софію Ротару визнають "небажаною особою", угоду можуть призупинити або скасувати. У разі скасування квартира повернеться їй, а ось свої гроші покупець не поверне назад.

Ба більше, у росіян сталася істерика через квартиру Ротару. Активісти громадського руху "Ветерани Росії" навіть написали лист до Генеральної прокуратури та Слідчого комітету з проханням направити позов до суду про конфіскацію квартири української співачки на користь РФ. Також вони закликають визнати легендарну співачку іноагентом.

Нагадаємо, Софія Ротару після початку повномасштабної війни дотримується проукраїнської позиції. Співачка не виступає, рідко виходить на зв'язок у мережі, проте вона наголошує, що вона зі своєю державою та українцями.

Восени 2024 року вона вперше за довгий час засвітилася в Києві на могилі свого чоловіка Анатолія Євдокименка.