София Ротару передумала продавать свою квартиру в Москве: что известно

Как сказано в сообщении одного из изданий, Ротару решила снять квартиру с продажи.

"Покупателей не нашлось. Очень высокая цена. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре. В итоге Соня решила снять квартиру с продажи", - рассказала знакомая певицы в комментарии росСМИ.

Кроме того, она отметила, что певица наняла человека, чтобы присматривать за жильем и делать там уборку.

"Они с сыном наняли женщину, которая присматривает за квартирой. Она будет приходить два раза в месяц и делать уборку", - сказано в сообщении.

Что известно о квартире Софии Ротару

У певицы есть 3-комнатная квартира в Москве на Зоологической улице, рядом с Московским зоопарком. Ее площадь - 122 квадратных метра. Она находится на 15-м этаже домп, построенного в 1997 году.

Это достаточно просторное жилье с большим залом и кухней, двумя спальнями и двумя санузлами.

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

Это жилье Ротару в свое время подарил бывший мэр российской столицы Юрий Лужков.

Когда квартиру выставили на продажу, ее стоимость была 70 миллионов рублей (около 700 тысяч долларов), затем ее немного снизили - до 65 миллионов рублей (около 650 тысяч долларов).

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

Желающих посмотреть жилье артистки было очень много, однако покупатель пока что не нашелся. им даже предлагали ипотеку под 21,24% сроком 20 лет, однако с момента появления объявления 24 октября никто так и не согласился на сделку.

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

Почему квартиру Ротару не могут продать

Отметим, что с недвижимостью украинской певицы в РФ не все так просто. Если в РФ Софию Ротару признают "нежелательным лицом", соглашение могут приостановить или отменить. При отмене квартира вернется ей, а вот свои деньги покупатель не вернет назад.

Более того, у россиян случилась истерика из-за квартиры Ротару. Активисты общественного движения "Ветераны России" даже написали письмо в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой направить иск в суд о конфискации квартиры украинской певицы в пользу РФ. Также они призывают признать легендарную певицу иноагентом.

Напомним, София Ротару после начала полномасштабной войны придерживается проукраинской позиции. Певица не выступает, редко выходит на связь в сети, однако она подчеркивает, что она со своим государством и украинцами.

Осенью 2024 года она впервые за долгое время засветилась в Киеве на могиле своего супруга Анатолия Евдокименко.