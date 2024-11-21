ua en ru
Чт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ротару показала рідкісне фото з дорослими онучками

Четвер 21 листопада 2024 16:12
UA EN RU
Ротару показала рідкісне фото з дорослими онучками Ауріка Ротару (фото: instagram.com/rotaruaurika_official)
Автор: Любов Блажко

Молодша сестра Софії Ротару, Ауріка, яка нещодавно коментувала тему заробітків, поділилася у мережі рідкісним родинним кадром.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram 66-річної виконавиці пише про це детальніше.

Сім'я Ауріки Ротару

На фото, яке вона оприлюднила у мережі, позувала разом із онучками на тлі засніженого краєвиду. Усі троє постали з посмішками на обличчях, радіючи прохолодній зимовій погоді. Вони вже навіть встигли зліпити разом сніговика.

"З першим снігом, друзі!" - підписала світлину Ауріка.

Ротару показала рідкісне фото з дорослими онучкамиАуріка Ротару з онучками (фото: instagram.com/rotaruaurika_official)

У коментарях підписники тепло відреагували на такий контент і залишили для родини багато компліментів. Чимало хто зазначив, що усі троє виглядають просто чудово, радісно й щасливо.

Відомо, що Ауріка Ротару має доньку Анастасію, яку вона народила у 1987 році. Чоловік Анастасії працює у прокуратурі, і разом пара виховує двох доньок. Донька Ротару-молодшої з'явилася у її шлюбі з банкіром Володимиром Пігачем. На жаль, його життя обірвалося у 2005 році.

Ротару показала рідкісне фото з дорослими онучкамиАуріка Ротару зі своєю донькою Анастасією (фото: instagram.com/rotaruaurika_official) Ротару показала рідкісне фото з дорослими онучкамиРодина Ауріки Ротару (фото: instagram.com/rotaruaurika_official)

Ауріка Ротару, як і її знаменита сестра, також займається творчою діяльністю. Вона закінчила Чернівецьке музичне училище імені Воробкевича, а також Одеський педагогічний інститут імені Ушинського.

Заміж вийшла у 1987 році, а свою співочу кар'єру розпочала з роботи в Чернівецькій філармонії. Там артистка виконувала соло разом із сестрою Лідією в ансамблі "Черемош" та гастролювала всією Україною.

Нині зірка також продовжує свою музичну роботу, долучається до благодійних заходів, а також іноді ділиться у блозі зворушливими сімейними фото.

Ротару показала рідкісне фото з дорослими онучкамиАуріка Ротару - молодша сестра Софії Ротару (фото: instagram.com/rotaruaurika_official)

Нещодавно Ауріка Ротару вперше за довгий час розповіла про свою сестру.

А ще Ауріка Ротару раніше висловлювалася про чоловіків-втікачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ротару Зірки шоу-бізнесу Музиканти Співаки
NEWS
Нові відстрочки, МСЕК та реєстр для військових. Як зміниться мобілізація в Україні
Нові відстрочки, МСЕК та реєстр для військових. Як зміниться мобілізація в Україні