Ротару показала рідкісне фото з дорослими онучками
Молодша сестра Софії Ротару, Ауріка, яка нещодавно коментувала тему заробітків, поділилася у мережі рідкісним родинним кадром.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram 66-річної виконавиці пише про це детальніше.
Сім'я Ауріки Ротару
На фото, яке вона оприлюднила у мережі, позувала разом із онучками на тлі засніженого краєвиду. Усі троє постали з посмішками на обличчях, радіючи прохолодній зимовій погоді. Вони вже навіть встигли зліпити разом сніговика.
"З першим снігом, друзі!" - підписала світлину Ауріка.
Ауріка Ротару з онучками (фото: instagram.com/rotaruaurika_official)
У коментарях підписники тепло відреагували на такий контент і залишили для родини багато компліментів. Чимало хто зазначив, що усі троє виглядають просто чудово, радісно й щасливо.
Відомо, що Ауріка Ротару має доньку Анастасію, яку вона народила у 1987 році. Чоловік Анастасії працює у прокуратурі, і разом пара виховує двох доньок. Донька Ротару-молодшої з'явилася у її шлюбі з банкіром Володимиром Пігачем. На жаль, його життя обірвалося у 2005 році.
Ауріка Ротару зі своєю донькою Анастасією (фото: instagram.com/rotaruaurika_official) Родина Ауріки Ротару (фото: instagram.com/rotaruaurika_official)
Ауріка Ротару, як і її знаменита сестра, також займається творчою діяльністю. Вона закінчила Чернівецьке музичне училище імені Воробкевича, а також Одеський педагогічний інститут імені Ушинського.
Заміж вийшла у 1987 році, а свою співочу кар'єру розпочала з роботи в Чернівецькій філармонії. Там артистка виконувала соло разом із сестрою Лідією в ансамблі "Черемош" та гастролювала всією Україною.
Нині зірка також продовжує свою музичну роботу, долучається до благодійних заходів, а також іноді ділиться у блозі зворушливими сімейними фото.
Ауріка Ротару - молодша сестра Софії Ротару (фото: instagram.com/rotaruaurika_official)
Нещодавно Ауріка Ротару вперше за довгий час розповіла про свою сестру.
А ще Ауріка Ротару раніше висловлювалася про чоловіків-втікачів.