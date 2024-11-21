Ротару показала рідкісне фото з дорослими онучками

Молодша сестра Софії Ротару, Ауріка, яка нещодавно коментувала тему заробітків , поділилася у мережі рідкісним родинним кадром.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram 66-річної виконавиці пише про це детальніше.

Сім'я Ауріки Ротару

На фото, яке вона оприлюднила у мережі, позувала разом із онучками на тлі засніженого краєвиду. Усі троє постали з посмішками на обличчях, радіючи прохолодній зимовій погоді. Вони вже навіть встигли зліпити разом сніговика.

"З першим снігом, друзі!" - підписала світлину Ауріка.

Ауріка Ротару з онучками (фото: instagram.com/rotaruaurika_official)

У коментарях підписники тепло відреагували на такий контент і залишили для родини багато компліментів. Чимало хто зазначив, що усі троє виглядають просто чудово, радісно й щасливо.

Відомо, що Ауріка Ротару має доньку Анастасію, яку вона народила у 1987 році. Чоловік Анастасії працює у прокуратурі, і разом пара виховує двох доньок. Донька Ротару-молодшої з'явилася у її шлюбі з банкіром Володимиром Пігачем. На жаль, його життя обірвалося у 2005 році.

Ауріка Ротару зі своєю донькою Анастасією (фото: instagram.com/rotaruaurika_official) Родина Ауріки Ротару (фото: instagram.com/rotaruaurika_official)

Ауріка Ротару, як і її знаменита сестра, також займається творчою діяльністю. Вона закінчила Чернівецьке музичне училище імені Воробкевича, а також Одеський педагогічний інститут імені Ушинського.

Заміж вийшла у 1987 році, а свою співочу кар'єру розпочала з роботи в Чернівецькій філармонії. Там артистка виконувала соло разом із сестрою Лідією в ансамблі "Черемош" та гастролювала всією Україною.

Нині зірка також продовжує свою музичну роботу, долучається до благодійних заходів, а також іноді ділиться у блозі зворушливими сімейними фото.

Ауріка Ротару - молодша сестра Софії Ротару (фото: instagram.com/rotaruaurika_official)