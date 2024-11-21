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У росіян істерика через Софію Ротару: що сталося

Четвер 21 листопада 2024 22:32
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У росіян істерика через Софію Ротару: що сталося Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Любов Блажко

Нещодавно в мережі з'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, яку вона вже тривалий час не може продати. І тепер росіяни переживають істерики - через майно знаменитої українки і не лише.

Що про це відомо, пише РБК Україна (проєкт Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Ротару довела росіян до істерики

Зокрема, відомо, що елітну квартиру Ротару в центрі Москви закликають конфіскувати на користь держави-агресора. З такою ініціативою виступили активісти суспільного руху "Ветерани Росії". Вони вже написали лист до Генеральної прокуратури та Слідчого комітету з проханням направити позов до суду про конфіскацію квартири Софії Ротару на користь держави.

Активісти зазначають, що нерухомість "має служити інтересам російського суспільства, а не використовуватися в комерційних цілях особою, яка відірвалася від країни".

Проте найцікавіше навіть не це. Окрім конфіскації нерухомості, активісти також закликають перевірити артистку на можливе фінансування ЗСУ та визнати її іноагентом.

У росіян істерика через Софію Ротару: що сталосяАктивісти обурилися через нерухомість Ротару у Москві (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Що відомо про нерухомість Ротару в РФ

Квартира розташована на вулиці Зоологічній, недалеко від Московського зоопарку. Площа нерухомості - 122 квадратних метри. У минулому це житло дісталося співачці від колишнього мера Москви Юрія Лужкова, який зробив їй такий подарунок.

Росіяни також писали про те, що москвичі вже вишикувалися в чергу, аби подивитися на житло, вартість якого нині - 65 млн рублів. Нерухомість вже тривалий час продається, і ще місяць тому його ціна була на 5 млн рублів вищою. Але торгуватися ще більше зірка української сцени не має бажання, ймовірно, через те, що цінник і так вже знизився.

У квартирі є велика зала, кухня, дві спальні, два санузли, високі стелі та гарний ремонт.

У росіян істерика через Софію Ротару: що сталосяКвартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

У росіян істерика через Софію Ротару: що сталосяКвартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

У росіян істерика через Софію Ротару: що сталосяКвартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ротару практично зникла з публічного життя, але чітко дала зрозуміти своїм шанувальникам, що вона підтримує свою державу та має повністю проукраїнську позицію.

У соцмережах виконавиця реагує на російські обстріли проти нашої країни, а також час від часу виходить на зв'язок і публікує свої або родинні фото.

Наприклад, раніше ми писали про те, що Ротару звернулася до українців у важливий для всієї країни день.

А також Ротару вперше за тривалий період показалася у Києві.

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