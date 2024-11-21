У росіян істерика через Софію Ротару: що сталося

Нещодавно в мережі з'явилися фото квартири Софії Ротару в Москві, яку вона вже тривалий час не може продати. І тепер росіяни переживають істерики - через майно знаменитої українки і не лише.

Що про це відомо, пише РБК Україна (проєкт Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Ротару довела росіян до істерики

Зокрема, відомо, що елітну квартиру Ротару в центрі Москви закликають конфіскувати на користь держави-агресора. З такою ініціативою виступили активісти суспільного руху "Ветерани Росії". Вони вже написали лист до Генеральної прокуратури та Слідчого комітету з проханням направити позов до суду про конфіскацію квартири Софії Ротару на користь держави.

Активісти зазначають, що нерухомість "має служити інтересам російського суспільства, а не використовуватися в комерційних цілях особою, яка відірвалася від країни".

Проте найцікавіше навіть не це. Окрім конфіскації нерухомості, активісти також закликають перевірити артистку на можливе фінансування ЗСУ та визнати її іноагентом.

Активісти обурилися через нерухомість Ротару у Москві (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Що відомо про нерухомість Ротару в РФ

Квартира розташована на вулиці Зоологічній, недалеко від Московського зоопарку. Площа нерухомості - 122 квадратних метри. У минулому це житло дісталося співачці від колишнього мера Москви Юрія Лужкова, який зробив їй такий подарунок.

Росіяни також писали про те, що москвичі вже вишикувалися в чергу, аби подивитися на житло, вартість якого нині - 65 млн рублів. Нерухомість вже тривалий час продається, і ще місяць тому його ціна була на 5 млн рублів вищою. Але торгуватися ще більше зірка української сцени не має бажання, ймовірно, через те, що цінник і так вже знизився.

У квартирі є велика зала, кухня, дві спальні, два санузли, високі стелі та гарний ремонт.

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

Квартира Ротару в Москві (фото: Telegram-канал SHOT)

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ротару практично зникла з публічного життя, але чітко дала зрозуміти своїм шанувальникам, що вона підтримує свою державу та має повністю проукраїнську позицію.

У соцмережах виконавиця реагує на російські обстріли проти нашої країни, а також час від часу виходить на зв'язок і публікує свої або родинні фото.