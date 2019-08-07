Софии Ротару - 72: история любви и путь к успеху легендарной певицы

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

София Ротару уже десять лет считает себя киевлянкой

София Ротару сегодня, 7 августа, отмечает свой 72-й день рождения. Несмотря на многочисленные слухи о болезни легендарной исполнительницы, певица радует поклонников цветущими фото и громкими виступлениями. О творческом пути и истории любви певицы в материале Styler.

В то, что Софии Михайловне уже 72 сложно поверить. Всего месяц назад она зажгла на Atlas Weekend в Киеве, показав пример своим молодым коллегам по цеху.

София Ротару стала легендарной певицей еще несколько десятилетий назад. Ее альбомы разлетались миллионными тиражами, а концерты всегда проходили с аншлагами и бурными овациями.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Несмотря на свой звездный статус, певица не стесняется своего простого происхождения, много времени проводит с семьей, обожает рыбалку и возиться по хозяйству.

Будущая исполнительница родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области. Она стала вторым ребенком в семье из шести детей.

В семье Ротару петь любили все. А за вокальные способности Софию односельчане даже называли буковинским соловьем.

"Всегда считала, что мое рабочее место - сцена. Я буду петь, пока живу!" - однажды сказала певица.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Уже в 17 София Ротару одержала победу на Республиканском фестивале народных талантов. Тогда ее фото появилось на обложке журнала "Украина", который читали во всем Союзе.

Именно в девушку с обложки и влюбился будущий супруг Софии Михайловны Анатолий Евдокименко. Друг для друга они стали любовью на всю жизнь и прожили в браке 34 года, пока в 2002-м Анатолия Евдокименко не стало.

"Сегодня тебе исполнилось бы 77. Ты всегда в моем сердце", - написала певица в своем Instagram в день рождения супруга.

София Ротару и Анатолий Евдокименко (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

София Михайловна стала первой из советских певиц, появившейся на сцене в брюках - тогда это стало настоящим вызовом.

"Трудности - это очень хорошо, они меня стимулируют, и процесс достижения поставленной цели становится еще интереснее", - однажды сказала певица.

София Ротару и Анатолий Евдокименко (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

А в прошлом году все СМИ облетела новость о том, что София Ротару потеряла сознание во время концерта и была госпитализирована. Позже появились известия, что к певице вернулся туберкулез, который она поборола в молодости.

Но сын Ротару Руслан Евдокименко позже опроверг эту информацию. А сама певица рассатавила все точки над "і" мощным выступлением на Atlas Weekend 2019 в Киеве.

На сцене София Ротару появилась в сверкающем платье, лосинах и косухе. Поразила своей энергией и молодостью.

София Ротару с сыном и внучкой (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

И в 72 певица остается одной из красивейших женщин эстрады. Хотя убеждает, особых секретов своей вечной молодости нет.

"Чтобы сохранить такую внешность надолго, нужно постоянно вести здоровый, активный образ жизни, быть позитивно настроенной к людям и к миру", - говорит певица.

София Ротару на Atlas Weekend (видео: YouTube/M1 music)

У Софии Ротару двое взрослых внуков - Анатолий и София. Певица много времени проводит с семьей, путешествуя по миру.

"Червона рута", "Лаванда", "Хуторянка", "Луна-луна", "Я же его любила" - далеко не полный перечень легендарных хитов певицы.

София Ротару, "Червона рута" (видео: YouTube)

София Ротару, "Лаванда" (видео: YouTube)

София Ротару, "Хуторянка" (видео: YouTube)

София Ротару, "Луна-луна" (видео: YouTube)

София Ротару, "Я же его любила" (видео: YouTube)

Как сообщалось ранее, племянница легендарной певицы Софии Ротару Соня Кей (Sonya Kay) попала в серьезные неприятности во время путешествия в Барселону.