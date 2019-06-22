Atlas Weekend 2019: важная информация про грандиозный фестиваль 

Программа и участники фестиваля Atlas Weekend 2019, а также все о ценах на билеты - в материале Styler
С 9 по 14 июля в Киеве на ВДНГ состоится один из самых грандиозных фестивалей не только Украины, а и всей Европы - Atlas Weekend. На целую неделю столица снова превратится в фестивальную Мекку всех меломанов. Чем будет удивлять фестиваль, какие звезды будут радовать вас, расписание всех сцен и все о билетах – читайте в материале Styler.
Итак. В этом году Atlas продлится целых 6 дней. За это время на 6 сценах фестиваля сыграют около 250 исполнителей и групп со всего мира. Хедлайнерами Atlas Weekend 2019 станут культовые Black Eyed Peas, электронный дуэт The Chainsmokers, группа Сплин, американский рэпер A$AP Rocky и британский бунтарь Liam Gallagher, известный многим по группе Oasis.
Atlas Weekend 2019 пройдет с 9 по 14 июля
Также особое внимание в лайн-апе стоит обратить на Michael Kiwanuka, UNKLE, ATB, The Subways, Tom Odell, Tom Walker, Netta и Our Last Night.
The Subways выступят на Atlas Weekend 2019
Цель фестиваля Atlas Weekend – открывать людям современную фестивальную культуру, стирать границы между странами и городами, убирать барьеры между людьми. Именно поэтому вход на первый день Atlas Weekend будет свободным для всех желающих!
9 июля
West Stage
East Stage
North Stage
O.TORVALD сыграют на фестивале Atlas Weekend
10 июля
West Stage
East Stage
North Stage
Main Stage
BLACK EYED PEAS зажгут Atlas Weekend
Night Stage East
Night Stage Central
11 июля
West Stage
East Stage
North Stage
Main Stage
The Chainsmokers на Atlas Weekend 2019
Night Stage East
12 июля
West Stage
East Stage
North Stage
UNCLE на Atlas Weekend 2019
Main Stage
Night Stage East
Night Stage Central
13 июля
West Stage
East Stage
North Stage
Main Stage
A$AP Rocky выступит на Atlas Weekend 2019
Night Stage Central
14 июля
West Stage
East Stage
North Stage
Main Stage
LIAM GALLAGHER
Night Stage Central
Чтобы не запутаться и ничего не пропустить, посетители Atlas Weekend могут установить бесплатное мобильное приложение для Android или iOS, в котором можно создать свое персональное расписание фестиваля, добавляя выступления в список избранного. Кроме того, в приложении есть открытый список посетителей фестиваля с фото и контактами, возможность переписываться в общем и приватных чатах, а также назначать встречи другим фестивальщикам. Удобно, если вы едете с другого города и ищите компанию.
Atlas Weekend состоится в июле
В этом году на Atlas Weekend действуют сразу 4 типа билетов: абонементы на все дни, 3-дневные билеты, однодневные билеты и ночные билеты. На все случаи жизни, что называется. Плюс отдельно, билет в кемпинг.
Абонемент на все дни - 2800 грн. Дает возможность посещать фестивальную территорию в течение всех дней фестиваля.
VIP-standing на все дни - 7000 грн. Преимущества: отдельный VIP-вход, проход на фестиваль и получение браслета не в общей очереди, а по Fast-line (услуга ускоренного прохождения всех формальностей), специальное место на паркинге, которое будут охранять, возможность стоять на специальной возвышенной крытой платформе возле Main Stage (это защита от дождя, солнца и хороший звук)
Кемпинг на все дни - 500 грн. В цену входит комфортная зона, пользование душем и туалетом, рецепция и охраняемая территория.
Абонемент на 3 дня фестиваля - 2300 грн. Делится на 3 категории: 10, 11, 12 июля; 11, 12, 13 июля и 12, 13, 14 июля.
Абонемент на 3 дня VIP-standing - 5750 грн. Также делится на 3 категории: 10, 11, 12 июля; 11, 12, 13 июля и 12, 13, 14 июля.
Один однодневный билет (10-14 июля) - 1150 грн. Вход на фестиваль 9 июля свободный для всех. Билеты не нужны.
Однодневный VIP-standing - 2900 грн. Однако 9 июля VIP-standing стоит 1150 гривен.
Ночные билеты. Билеты на 10, 11, 12, 13 июля действуют с 23:30 до 6:00 следующего дня и стоят по 450 грн, ночь 14 июля – 225 грн, абонемент на 5 ночей (10-14 июля) - 1100 грн. При наличии абонемента на все дни Atlas Weekend дополнительно покупать ночной абонемент не нужно.
Фестиваль Atlas Weekend стоит того, чтобы отложить все дела. Это будет самое грандиозное музыкальное событие 2019 года в Европе. Поеэтому не стоит откладывать на потом, покупайте билеты на Atlas Weekend.
Atlas Weekend состоится в июле
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