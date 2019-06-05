В семье Софии Ротару произошло ЧП: все подробности (фото)

Племянница Ротару получила травму во время путешествия
Племянница легендарной певицы Софии Ротару Соня Кей (Sonya Kay) попала в серьезные неприятности во время путешествия в Барселону. Об этом девушка написала на своей Instagram-странице.
Дизайнер и певица, настоящее имя которой София Хлябич упала и сломала обе руки.
Племянница Софии Ротару Sonya Kay сломала обе руки (фото: instagram.com/sonyakayofficial)
Соня опубликовала снимки в соцсети, на которых видно, что на на одну руку наложен гипс, а другую - поддерживает специальная повязка.
"Во время путешествия в Барселону, со мной произошла очень неприятная история. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорое выздоровление и снятие гипса! Спасибо всем за поддержку!" - написала девушка.
Племянница Софии Ротару Sonya Kay сломала обе руки (фото: instagram.com/sonyakayofficial)
Пользователи сети поддержали девушку в комментариях и пожелали ей скорейшего выздоровления.
Племянница Софии Ротару Sonya Kay сломала обе руки (скрин: instagram.com/sonyakayofficial)
К слову, недавно легендарную певицу 71-летнюю Софию Ротару не узнали на фото, на котором она позирует возле красной телефонной будки в Лондоне.
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