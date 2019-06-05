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В семье Софии Ротару произошло ЧП: все подробности (фото)

STYLERПерсоны    05.06.2019 - 17:45
В семье Софии Ротару произошло ЧП: все подробности (фото)
София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Племянница Ротару получила травму во время путешествия

Племянница легендарной певицы Софии Ротару Соня Кей (Sonya Kay) попала в серьезные неприятности во время путешествия в Барселону. Об этом девушка написала на своей Instagram-странице.

Дизайнер и певица, настоящее имя которой София Хлябич упала и сломала обе руки.

В семье Софии Ротару произошло ЧП: все подробности (фото)

Племянница Софии Ротару Sonya Kay сломала обе руки (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Соня опубликовала снимки в соцсети, на которых видно, что на на одну руку наложен гипс, а другую - поддерживает специальная повязка.

"Во время путешествия в Барселону, со мной произошла очень неприятная история. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорое выздоровление и снятие гипса! Спасибо всем за поддержку!" - написала девушка.

В семье Софии Ротару произошло ЧП: все подробности (фото)

Племянница Софии Ротару Sonya Kay сломала обе руки (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Пользователи сети поддержали девушку в комментариях и пожелали ей скорейшего выздоровления.

  • Выздоравливай скорее, и смотри там под ноги смотри!
  • Сонічка! Скорее выздоравливай, красавица! Все будет хорошо!
  • Береги себя! Все будет хорошо!
  • Давай выздоравливай.

В семье Софии Ротару произошло ЧП: все подробности (фото)

Племянница Софии Ротару Sonya Kay сломала обе руки (скрин: instagram.com/sonyakayofficial)

  • Давай выздоравливай! Ибо кто еще будет давать нам такие шикарные концерты.
  • Соня, ты даже в гипсе выглядишь на фото прекрасно, не теряя своей женственности и красоты. Быстрее поправляйся.
  • Кошмар... Главное - это настроение! Желаю оптимизма и скорейшего выздоровления!
  • Как так? Скорейшего выздоровления, и ждем тебя на сцене. Ты нам всем очень нужна.

К слову, недавно легендарную певицу 71-летнюю Софию Ротару не узнали на фото, на котором она позирует возле красной телефонной будки в Лондоне.

Напомним, ранее мы писали, что скандальный российский шоумен и продюсер Бари Алибасов попал в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что легендарная украинская актриса Ада Роговцева попала в больницу, чем серьезно напугала украинцев.

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