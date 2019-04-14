Заметно даже внешне: София Ротару серьезно больна (фото)

София Ротару серьезно больна (коллаж РБК-Украина)

София Ротару серьезно больна, но несмотря на это выглядит превосходно

София Ротару серьезно больна, подтвердила ведущий стилист студии "Dajmur" Анастасия Николаева. Знаменитая певица переживает нелегкий период. Несмотря не проблемы со здоровьем, София Ротару прекрасно держит лицо, считает стилист. Об этом пишет издание "Дни.ру".

Эксперт отметила, что далеко не все женщины выглядят, как София Ротару, даже в 50 лет.

"На мой взгляд, София Ротару выглядит более чем достойно, учитывая ее возраст и состояние здоровья. Да, у нее много пластических операций, но и профессия у нее, требующая постоянного ухода за собой и ее лицо – ее работа", – отметила Николаева.

София Ротару серьезно больна (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Стилист также отметила, что у артистки прекрасное чувство стиля.

"Одета она скромно, не вычурно, бессмертная классика черного и белого, поэтому выглядит весьма элегантно и стильно. Я всегда выступаю за лаконичность, нежели за кричащую вульгарность некоторых исполнительниц ее же возраста. И наконец, хоть у кого-то нет этого обилия макияжа с розовыми румянами и красными губами. Все очень сдержанно и аккуратно", – заключила стилист.

Стоит отметить, что София Ротару давно стала иконой стиля и образцом элегантности для миллионов женщин.

Как сообщалось ранее, София Ротару проходит курс химиотерапии из-за туберкулеза, которым страдает уже много лет. Легендарная певица серьезно больна, она отменила все концерты и старается избегать появления на публике. Утверждается, что именно проблемы со здоровьем стали причиной затворничества Ротару. Тем не менее в СМИ попало фото, на котором певица выглядит больной и изнеможденной.

София Ротару серьезно больна (фото: росСМИ)

К слову, туберкулез 71-летней Ротару поставили очень давно, когда ей было всего 27 лет. Тогда певице удалось излечиться от страшного недуга. Но спустя десятилетия болезнь снова вернулась к легендарной артистке.

Несколько дней назад известный украинский композитор Руслан Квинта откровенно прокомментировал, в каком сейчас состоянии артистка София Ротару.

"София Михайловна сейчас находится в прекрасном расположении духа. Она ждет от меня песню", - прокомментировал состояние после тяжелой болезни артистки Руслан.

Напомним, ранее директор Ротару объяснил, с чем связано решение артистки не выступать на территории России.

В 2018 году СМИ облетела новость, что певица потеряла сознание во время концерта в Уфе из-за скачка давления. Когда Ротару очнулась, она некоторое время не могла осознать, что произошло и не узнавала людей. Сообщалось, что певица была госпитализирована в тяжелом состоянии и некоторое вреям провела в реанимации.