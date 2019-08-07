Софії Ротару - 72: історія кохання і шлях до успіху легендарної співачки

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Софія Ротару вже десять років вважає себе киянкою

Софія Ротару сьогодні, 7 серпня, відзначає свій 72-й день народження. Незважаючи на численні чутки про хворобу легендарної виконавиці, співачка радує шанувальників квітучими фото і гучними виступами. Про творчий шлях та історію кохання співачки в матеріалі Styler.

У те, що Софії Михайлівні вже 72 складно повірити. Всього місяць тому вона запалила на Atlas Weekend у Києві, показавши приклад своїм молодим колегам по цеху.

Софія Ротару стала легендарною співачкою ще кілька десятиліть тому. Її альбоми розліталися мільйонними тиражами, а концерти завжди проходили з аншлагами і бурхливими оваціями.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Незважаючи на свій зірковий статус, співачка не соромиться свого простого походження, багато часу проводить з родиною, обожнює риболовлю і поратися по господарству.

Майбутня співачка народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області. Вона стала другою дитиною в сім'ї з шести дітей.

В родині Ротару співати любили всі. А за вокальні здібності Софію односельці навіть називали буковинським соловейком.

"Завжди вважала, що моє робоче місце - сцена. Я буду співати, поки живу!" - одного разу сказала співачка.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Вже в 17 Софія Ротару отримала перемогу на Республіканському фестивалі народних талантів. Тоді її фото з'явилося на обкладинці журналу "Україна", який читали в усьому Союзі.

Саме в дівчину з обкладинки і закохався майбутній чоловік Софії Михайлівни Анатолій Євдокименко. Один для одного вони стали любов'ю на все життя і прожили в шлюбі 34 роки, поки в 2002-му Анатолія Євдокименка не стало.

"Сьогодні тобі виповнилося б 77. Ти завжди в моєму серці", - написала співачка у своєму Instagram в день народження чоловіка.

Софія Ротару і Анатолій Євдокименко (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Софія Михайлівна стала першою з радянських співачок, що з'явилася на сцені в брюках - тоді це стало справжнім викликом.

"Труднощі - це дуже добре, вони мене стимулюють, і процес досягнення поставленої мети стає ще цікавіше", - якось сказала співачка.

Софія Ротару і Анатолій Євдокименко (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

А в минулому році всі ЗМІ облетіла новина про те, що Софія Ротару втратила свідомість під час концерту і була госпіталізована. Пізніше з'явилися повідомлення, що до співачки повернувся туберкульоз, який вона поборола в молодості.

Але син Ротару Руслан Євдокименко пізніше спростував цю інформацію. А сама співачка рассатавила всі крапки над "і" потужним виступом на Atlas Weekend 2019 в Києві.

На сцені Софія Ротару з'явилася в блискучій сукні, лосинах і шкірянці. Вразила своєю енергією і молодістю.

Софія Ротару з сином та онукою (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

І в 72 співачка залишається однією з найкрасивіших жінок естради. Хоча переконує, особливих секретів своєї вічної молодості немає.

"Щоб зберегти таку зовнішність надовго, потрібно постійно вести здоровий, активний спосіб життя, бути позитивно налаштованою до людей і до світу", - каже співачка.

Софія Ротару на Atlas Weekend (відео: YouTube/M1 music)

У Софії Ротару двоє дорослих онуків - Анатолій і Софія. Співачка багато часу проводить з родиною, подорожуючи по світу.

"Червона рута", "Лаванда", "Хуторянка", "Луна-Луна", "Я ж його любила" - далеко не повний перелік легендарних хітів співачки.

Софія Ротару, "Червона рута" (відео: YouTube)

Софія Ротару, "Лаванда" (відео: YouTube)

Софія Ротару, "Хуторянка" (відео: YouTube)

Софія Ротару, "Луна-Луна" (відео: YouTube)

Софія Ротару, "Я же его любила" (відео: YouTube)

Як повідомлялося раніше, племінниця легендарної співачки Софії Ротару Соня Кей (Sonya Kay) потрапила в серйозні неприємності під час подорожі в Барселону.