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Лез целоваться: Ротару оттолкнула молодого поклонника прямо на сцене (видео)

STYLERПерсоны    17.07.2019 - 11:41
Лез целоваться: Ротару оттолкнула молодого поклонника прямо на сцене (видео)
София Ротару (фото: УНИАН)

София Ротару не захотела близкого контакта с фанатом

София Ротару недавно выступила на фестивале "Славянский базаре" в белорусском Витебске. После того, как исполнительница закончила петь, к ней на сцену стали выходить поклонники с цветами, но одному из них Ротару явно была не рада.

В сеть попало видео, на котором можно заметить, что певица с радостью принимает букеты от поклонников, а с некоторыми даже обменивается дружескими поцелуями в щеку.

Лез целоваться: Ротару оттолкнула молодого поклонника прямо на сцене (видео)

София Ротару в Витебске (фото: instagram.com)

Но когда на сцену вышел молодой человек в белой рубашке с букетом роз, София Михайловна резко протянула руку, чтобы не дать парню приблизится к ней. Он намеревался поцеловать певицу.

Ротару резко отошла в сторону и продолжила принимать овации зрителей. А молодой человек поспешно удалился.

Лез целоваться: Ротару оттолкнула молодого поклонника прямо на сцене (видео)

София Ротару оттолкнула поклонника (скрин: YouTube)

Позже выяснилось, что молодой человек часто приезжает специально на выступления певицы и докучает ей своим вниманием.

На сцене в Витебске 71-летняя София Михайловна исполнила песни "Давай устроим лето", "Я хочу танцевать с тобой" и "Одна калина". 

София Ротару оттолкнула поклонника (видео: YouTube)

Напомним, недавно София Ротару рассказала, что уже больше десяти лет живет в Киеве и считает себя киевлянкой. Чем опровергла домыслы российских пропагандистов о том, что украинская певица проживает в оккупированном Крыму.

Как сообщалось ранее, племянница легендарной певицы Софии Ротару Соня Кей (Sonya Kay) попала в серьезные неприятности во время путешествия в Барселону. 

Также мы писали, что недавно София Ротару взбудоражила поклонников новым фото в Instagram, на котором певица замечательно выглядит.

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